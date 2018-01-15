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Россию атакуют со стороны Японии, маразм на Украине крепчает: Радио REGNUM

Политика

Вашингтон может получить доступ к системе ПРО в Японии, Киев идёт по пути США

Россию атакуют со стороны Японии, маразм на Украине крепчает: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 января 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Как США используют боевиков и что вскрыла пермская резня: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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