Железняк: Украина совершила акт дипломатического маразма

Москва, , 12:45 — REGNUM Включение Украиной Российской Федерации в список опасных для посещения государств является актом дипломатического маразма нынешнего украинского режима. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

МИД Украины включил Россию в число стран, небезопасных для посещения украинцами.

«Власти Украины, погрузившие народ в войну, столкнувшие государство в экономический, политический и общественный хаос, потворствующие нацистам и неспособные противостоять разгулу преступности, давно превратили свою страну в крайне опасную не только для посещения извне, но и для самих украинских граждан», — отметил депутат.

Решение Киева, по его мнению, это «демонстрация его русофобской сущности и намерение лишить несколько миллионов граждан Украины, спасающихся от войны и работающих в России, последнего источника существования».

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц призвал украинцев «не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию». «Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — написал господин Заяц в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.

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