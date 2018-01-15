Жители Франции настаивают на погашении долгов царской России

Париж, , 13:02 — REGNUM С требованием о погашении долгов по ценным бумагам, выпущенным царским правительством России до 1918 года, обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов около 400 тысяч жителей Франции, сообщает международное французское радио — RFI.

Отмечается, что за 30 лет с момента запуска российских железных дорог, когда были впервые выпущены долговые ценные бумаги России, французы инвестировали 15 млрд золотых франков, что в настоящее время эквивалентно €53 млрд.

Попытки добиться погашения долгов продолжаются, несмотря на то, что еще в 1997 году между Россией и Францией было заключено соглашение, по которому Москва полностью рассчиталась по долгам Российской Империи. Тогда, напомним, российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга €330 млн евро.

Это обстоятельство не устроило держателей царских облигаций, потому что многие из них были якобы разорены.

«Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку с множеством документов. Он сказал нам: «Однажды все это выплатят. И эта прибыль достанется вам», — цитирует издание одного из владельцев облигаций Кристиана Ледуайена.

Президент Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрик Санитас пояснил, что стоимость выпущенных бумаг была огромной и сегодня она увеличилась.

«Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 миллионов бумаг. У нас их примерно миллион из них. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от €10 до €30 тысяч», — поясняет Санитас.

По его словам, долги по государственным облигациям не имеют срока давности, поэтому Россия, которая далека от состояния банкротства, могла бы и выплатить причитающиеся деньги.

Как именно сочетается подход с отсутствием срока давности по госдолгам и заключенное соглашение между правительствами двух стран, Санитас не стал раскрывать.