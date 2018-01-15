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В Вильнюсе дискуссии: как назвать улицу перед посольством России

Политика

«Улица Немцова» или «Сквер российской демократии»

Вильнюс, 15 января 2018, 13:22 — REGNUM  В Литве продолжается дискуссия о том, как переименовать улицу в Вильнюсе, на которой расположено посольство России, или какое имя присвоить небольшому скверу возле диппредставительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 января.

Основное предложение в настоящий момент — сменить название Latvių gatvė (Латвийская улица) на улицу Бориса Немцова, либо присвоить такое название скверу у посольства. Новое предложение выдвинул мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. По его мнению, название улицы надо оставить прежним, а скверу у посольства присвоить «Сквер российской демократии».

Именно самоуправление Вильнюса должно разработать план смены улицы или присвоения названия скверу у посольства РФ. Соответствующая резолюция была принята в парламенте Литвы ещё в 2017 году. Литовские оппозиционные консерваторы просят присвоить имя Бориса Немцова всей улице Латвю.

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