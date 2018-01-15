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МИД РФ: Москва готова договориться с Минском о признании виз

Политика

Соглашение находится в «высокой стадии готовности»

Москва, 15 января 2018, 12:45 — REGNUM  Москва надеется на скорейшее подписание с Минском соглашения о взаимном признании виз, заявил 15 января на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На мероприятии, посвященном итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства за 2017 год Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона предложила Белоруссии согласовать документ о признании виз в ближайшем времени, и что соглашение находится в «высокой стадии готовности».

«Надеюсь, что он будет принят в ближайшее время, мы к этому готовы», — сказал глава МИД РФ.

Речь идет о принятом в феврале 2017 года Белоруссией решении о праве граждан 80 государств приезжать в республику без виз на пять суток. Сергей Лавров подчеркнул, что это было сделано Минском в без предупреждения, несмотря на непростые последствия данного решения для России с точки зрения террористических угроз.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что с 12 февраля 2017 года Белоруссия ввела для граждан 80 стран пятидневный безвизовый режим. В список 80 государств вошли все страны ЕС, США, Япония и многие другие.

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В ответ РФ перенаправила все рейсы в Белоруссию в аэропортах в международные отделы в связи с угрозой проникновения с территории республики нелегальных мигрантов и террористов.

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