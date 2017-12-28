Политический 2017-й для Якутии: цирк в парламенте и крах «Единой России»

Якутск, , 09:21 — REGNUM Политический 2017 год в Якутии был весьма насыщенным, несмотря на отсутствие выборов регионального уровня. Зато в столице республики выбрали мэра, избрали главой Олёкминска кандидата «против всех», а затем вообще убрали эту графу из муниципальных бюллетеней, правда, с третьей попытки. В уходящем году Якутия также успела побояться за своего главу на фоне волны отставок губернаторов, отличилась скандалами в парламенте и насыщенной предвыборной борьбой на местах. Итогом года стала серия проигрышей кандидатов от «Единой России» в районах республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из двух зол выбираем меньшее

Исключение строки «против всех» из бюллетеней на муниципальных выборах — пожалуй, главное событие 2017 года, которое растянулось почти на полгода. Убрать графу, которая стала иногда побеждать на выборах в республике, Госсобрание региона сумело только с третьей попытки. Решение было принято вопреки воле избирателей, которые просили своих депутатов сохранить им право забраковать всех претендентов в главы или депутаты муниципальных образований.

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Первый раз судьбу помешавшей строки парламентарии решали 4 июля, законопроект тогда внёс избирком республики, аргументировав необходимость изменений тем, что на перевыборы приходится расходовать дополнительные средства. Тогда депутаты, хоть и возмущались, но проголосовали «за». Однако в августе выяснилось: законопроект об отмене возможности голосовать против всех кандидатов был сформулирован некорректно с точки зрения федерального законодательства, и ЦИК РФ распорядился: графу в бюллетени вернуть.

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Новый законопроект внёс уже в осеннюю сессию депутат-единоросс Дмитрий Семёнов, депутаты рассматривали документ 22 ноября и … проголосовали против.

«У нас с вами есть шанс ещё раз вернуться к тому закону, который мы приняли в мае, и избирком РФ, сам того не подозревая, этот шанс нам даёт, — обращалась к парламентариям депутат Гульсум Бейсембаева. — Вспомните ту реакцию СМИ, общественности Якутии, которая была на принятие этого закона. Мне было немного обидно за парламент. Нас поносили, как могли. Обвиняли в том, что мы лишаем граждан возможности демократично участвовать в выборах и так далее. Сегодня у нас этот шанс появляется. Поэтому я бы хотела, чтобы мы ещё раз внимательно к этому вопросу подошли».

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Но к последнему заседанию 20 декабря поправка в законопроект «О муниципальных выборах» появилась в повестке республиканского парламента снова, на этот раз внесли её вице-спикер Госсобрания Ольга Балабкина и главный единоросс Якутии Александр Ноговицын. Голосование фракции ЕР было консолидированным. Поправку приняли, объяснив её необходимость тем, что «применение строки «против всех» на муниципальных уровнях нередко приводит к манипуляциям, относящимся к так называемому чёрному пиару.

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«Аргументы понятны: правящую партию не устраивает сегодня то, что графа «против всех» иногда мешает их планам», — сделал вывод вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев, и с ним были солидарны многие депутаты. Тем не менее единороссы дружно проголосовали за поправки и убрали из бюллетеней мешающую графу.

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«Это неоправданная мера, люди всегда должны иметь возможность изъявить своё собственное желание, дать понять, хотят ли они видеть этих людей у власти или нет. Графа «против всех» должна существовать просто-напросто потому, что это конституционный базовый принцип демократии, который обеспечивает свободу выбора», — комментировал изменения в региональном законодательстве политолог республики Андрей Данилов.

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«Что за цирк?»

Кстати, депутаты парламента Якутии не раз удивляли в 2017-м непоследовательностью своих решений. Так, на сессии 4 июля в Госсобрании дважды голосовали по одному и тому же вопросу, и результатом было изменение решения депутатов на противоположное. Парламентарии сначала отказались принимать законопроект об исполнении бюджета республики за 2016 год в окончательном чтении, а затем по инициативе председателя профильного комитета Юрия Николаева и под давлением спикера Госсобрания Александра Жиркова утвердили документ.

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"Они уже на каждой сессии переголосовывают «правильно» после волшебного пенделя правительства. И с каждым разом вопросы становятся все менее значимыми. Помните, как начинали? Голосовали против дачи согласия новому прокурору, против предоставления льгот на 9,4 млрд рублей… А теперь уже — по любому чувствительному поводу», — комментировал тогда странное поведение депутатов политолог Виталий Обедин.

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Он, кстати, даже решил пожаловаться на парламент республики в прокуратуру после заключительной сессии Госсобрания в 2017 году, на которой игнорировались неоднократные жалобы депутатов на то, что система не учитывает их голоса. Якобы не голосовавшими были отмечены 16 человек, несмотря на то, что они нажимали кнопки и система мигала.

«Депутат Владимир Фёдоров предлагает остановить сессию до выяснения ситуации с системой или перейти на голосование руками, Александр Жирков (председатель Госсобрания республики — ИА REGNUM ) это даже на голосование депутатов не ставит. Кивает головой и продолжает сессию. Вы что делаете? Что за цирк? Что за имитация работы законодательного органа?! По принципу: не важно, как вы голосуете, важно, как мы посчитаем?!» — был возмущён странным поведением спикера Виталий Обедин.

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Парламент также отличился ещё один странным решением, которое принял, не задумываясь: селу Якутии Орто-Нахара (Ленский район) подарили сотни млн рублей доходов. Его границы были расширены в 28 раз так, что в эту территорию оказались включены главные недропользователи муниципалитета, стабильно наполнявшие его бюджет. Может быть, недолгое богатство маленькому селу нечаянно подарило противостояние между председателем правительства Евгением Чекиным и председателем Госсобрания региона Александром Жирковым, корни которого — в финансировании проекта общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в ХХI веке»? По крайней мере именно такое впечатление оставило поведение спикера в этом вопросе на сессии. А расхлёбывать заваренную кашу потом пришлось главе Якутии Егору Борисову, который вынужден был наложить вето на скандальный закон.

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Досидит — не досидит?

Кстати, для Егора Борисова 2017 год тоже выдался сложным. Хоть под волну отставок глав регионов он и не попал, но, как считают эксперты, вполне мог бы. Риски отправиться в отставку у глав Магаданской области (Владимира Печёного), Приморского края (Владимира Миклушевского) и Якутии (Егора Борисова) констатировал в своё время политолог Пётр Ханас:

«Вообще, конечно, можно говорить, что эти отставки вероятны, поскольку определённая закономерность в увольнении губернаторов есть. Но у Борисова мало оснований для его отставки, кроме возраста и состояния здоровья, достаточно успешной кампании главы Якутска и высоких претензий на пост губернатора главы Якутска Айсена Николаева».

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Между тем СМИ Якутии сообщали о том, что Егора Борисова даже вынудили уже написать заявление об уходе, но ход ему дадут только в 2018 году, не раньше, чем после выборов президента. Политолог Андрей Данилов отмечал, что в работе Борисова, конечно, есть определённые минусы, начиная от итогов выборов и заканчивая громкими скандалами и митингами против него в апреле.

«И раскол элит, конечно же, существует в республике, но не настолько силён, и Борисов пока может руководить. Но на третий срок ему идти уже самому не резон в силу в первую очередь каких-то возрастных ограничений», — пояснял эксперт.

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Жители Якутии, кстати, отставки главы региона ждали, о чём писали в соцсетях.

«Губернатор Сахи Егоров в шорт-лист не попал, получается?», «Кода же до Егора Борисова доберётся Путин?», «Когда же нашего наконец?» — интересовались якутяне.

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Выборные страсти на селе

Хоть отставкой главы республики политический 2017-й и не ознаменовался, зато удивил накалом предвыборных страстей на селе. Ещё в марте предвыборной борьбой отличилось село Чагда в Алданском районе республики, жители которого в декабре 2016 года проголосовали против всех кандидатов, а в марте оппоненты самовыдвиженца Ольги Лазоревой, опасаясь её победы, просто сняли свои кандидатуры, фактически сорвав голосование. В итоге она всё равно победила на перевыборах 4 июня, обогнав соперника-единоросса по количеству голосов.

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Обратил на себя внимание в уходящем году и Булунский район республики, победу на выборах главы которого, единоросса Игоря Кудряшова пытался оспорить набравший столько же голосов справедливоросс Аркадий Алексеев, но безуспешно. На председателя территориального избиркома Веронику Федулову, по решению суда вынужденную пересчитывать голоса, руководитель муниципалитета оказывал давление. Причиной такого поведения чиновника председатель ТИК называла желание сместить её, получив взамен более сговорчивого главу избиркома.

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«Со вчерашнего дня он начал сбор подписей против меня и требует подписания с работников образования в том числе. Это довольно такая странная ситуация. Я не знаю, чего от него дальше ожидать», — признавалась Вероника Федулова, которую затем успешно убрали с должности руководителя ТИК. Не помогло даже открытое обращение к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой о защите. Победивший со спорным результатом и подтвердивший свою победу спорными методами Игорь Кудряшов до сих пор руководит Булунским районом.

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Кипели страсти на селе и накануне единого дня голосования 10 сентября на фоне относительно спокойной обстановки в Якутске, где выбирали главу города. На кресло мэра претендовали десять кандидатов, но боролись только четверо: двое самовыдвиженцев даже не стали собирать подписи, а подписные листы ещё четверых забраковал избирком. В итоге в предвыборной гонке участвовали действующий глава города Айсен Николаев, представитель ЛДПР, депутат республики Гаврил Парахин, коммунист, директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ), заведующий кафедрой трудового права и основ профсоюзного движения филиала Якутского экономико-правового института, справедливоросс Денис Васильев и кандидат «против всех».

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Последний занял второе место, набрав почти 11% голосов. Победил в голосовании ожидаемо действующий мэр Якутска Айсен Николаев с результатом 68,41% при явке в 37,3%. Интересно, что активнее всего при этом голосовали студенты.

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Избирательная кампания накануне выборов главы столицы республики прошла достаточно спокойно, ознаменовавшись лишь парой скандалов, в том числе призывами голосовать «против всех» и распространением дезинформации о продаже подписей за самовыдвиженцев.

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Зато был накал страстей в муниципалитетах. Так, в столице Томпонского района Хандыге на кресло главы претендовали девять кандидатов, в том числе шесть самовыдвиженцев. Там за место руководителя шла реальная борьба. За место главы района также шла напряжённая борьба. В сам день выборов прошла информация о подкупе водкой избирателей в посёлке Кысыл-Сыр Вилюйского района. Избирком обещал расследовать это дело, но о результатах разбирательств почему-то не сообщал.

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Перевыборами закончились избирательные кампании в четырёх населённых пунктах республики — в Олёкминске и селе Шея победил кандидат «против всех», а в Юрюнг-Хаинском наслеге и Саскылахе голосование стало безальтернативным. Отличился также Салбанский наслег Намского района Якутии, где баллотировавшаяся от партии «Единая Россия» сотрудница сельской администрации Анастасия Ощепкова набрала 0% голосов.

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Крах «Единой России»

Кстати, «Единой России» в Якутии в 2017 году в принципе что-то не везло. Если в единый день голосования правящей партии и удалось (кое-где, правда, со скрипом) взять власть в большинстве муниципалитетов и их представительных органах (за исключением Вилюйского района, который возглавил справедливоросс Василий Лукин), то остаток года для ЕР не задался.

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«Единая Россия» стала сдавать один населённый пункт за другим, проигрывая самовыдвиженцам. Так, кандидат от партии, исполняющий обязанности главы района Василий Лукьянцев не смог набрать достаточно голосов, чтобы возглавить Ленский район республики: на выборах тогда победил самовыдвиженец, директор ООО «Арман» Жумарт Абильманов. Беспартийная Альбина Масина одержала победу на выборах главы Олёкминска, обойдя представителя правящей партии, действующего главу города Василия Сафонова. Проигрышем единороссов и победой самовыдвиженцев также завершились выборы глав Нюрбы, Шеинского и Баягантайского наслегов Якутии. А выборы главы села Чокурдах 17 декабря вообще проходили без участия партии: ЕР не посчитала нужным выдвинуть там своего кандидата.

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«Это тенденция, крах местной и республиканской «Единой России». Её рейтинг падает. Это естественно для партии, которая не имеет идеологии и состоит из тех, кто у власти. ЕР не может сейчас в некоторых районах Якутии представить интересы большинства», — комментировал серию проигрышей ЕР на выборах политолог Андрей Данилов.

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