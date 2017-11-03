Досидит — не досидит? Главе Якутии пророчат скорую отставку

Якутск, , 10:58 — REGNUM В Якутии в очередной раз обсуждают риски досрочного ухода Егора Борисова с должности главы республики. На этот раз неизвестные источники через региональные СМИ транслируют информацию о том, что его даже вынудили уже написать заявление об уходе, но ход ему дадут только в 2018 году, не раньше чем после выборов президента. Политолог из республики Андрей Данилов сомневается, что Егора Борисова могут «попросить» из глав республики задолго до окончания срока его полномочий, и полагает, что 2018−2019 год он в своём кресле ещё досидит. Свою позицию эксперт озвучил 3 ноября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Слухами всегда земля полнится, и это уже не первый слух, — подчеркнул Андрей Данилов. — Информация о том, что у Егора Борисова плохое здоровье, он написал заявление, он должен уходить, появляется с периодичностью раз в 1,5—2 года. Но, учитывая, что он ведёт активную работу, появляется на официальных мероприятиях, проводит встречи с лидерами партии, с общественностью, думаю, что выглядит он неплохо, насколько я могу сказать. Останусь при своем мнении: на третий срок он, скорее всего, не пойдёт, думаю, на этом остановится».

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Эксперт предположил, что если бы Егор Борисов действительно написал заявление об уходе, об этом бы сразу узнали, и не на уровне слухов, и федцентр оперативно в таком случае принял бы решение по этому вопросу.

«Такие кадровые вопросы решаются довольно-таки быстро», — уверен Андрей Данилов.

При этом он констатировал, что в работе Борисова, конечно, есть определённые минусы, начиная от итогов выборов и заканчивая громкими скандалами и митингами против него в апреле.

«И раскол элит, конечно же, существует в республике, но не настолько силён, и Борисов пока может руководить. Но на третий срок ему идти уже самому не резон в силу в первую очередь каких-то возрастных ограничений. А 2018—2019 год Борисов в кресле главы Якутии, скорее всего, досидит. Ну и посмотрим, как он отработает президентскую компанию. Вдруг там он покажет 105% за Путина и сможет, как говорится, остаться, но это вряд ли, конечно же», — предполагает эксперт.

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Политолог также высказал мнение, что слухи о скорой отставке Борисова могут распространять представители оппозиции и недовольные: «У нас в Якутии WhatsApp очень сильно развит, любую утку можно послать, и концов не найдёшь. Возможно, кто-то решил так пошутить, а люди поверили. Ну, а если и вправду ситуация такова — что поделаешь, человеческое здоровье — это не шутки».

Если говорить о том, кто сменит Борисова в случае его ухода с должности главы региона, то, по мнению политолога, это должен быть, прежде всего, человек из республики, «который знает региональную специфику и родился здесь, вырос и работает».

«Потому что в национальных республиках должны быть национальные кадры, это подчёркивалось неоднократно как на федеральном уровне, так и на республиканском. Варягу будет сложно работать, я думаю. А предстоит ещё выиграть выборы и пройти муниципальный фильтр, если он будет исполняющим обязанности до конца срока Борисова», — отметил также Андрей Данилов, пояснив, что пока не видит кандидатуру на смену нынешнему главе. и выразив надежду, что таковая может вскоре появится.

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«Прежде всего, этот человек должен быть в возрасте 40—50 лет, чтобы как минимум 2 срока энергично отработать. Он должен быть из Якутии, знать специфику, хорошо, если это будет человек с техническим или экономическим образованием, который реально знает, как управлять регионом», — отметил Андрей Данилов.

Напомним, о скорой отставке Егора Борисова по слухам на собственные источники писали региональные издания «Блокнот Якутска» и «Вести Якутии». По их информации, кураторы из администрации президента России вынудили Борисова написать заявление об уходе по собственному желанию, но ход ему пока не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в России состоялась серия отставок глав регионов. Свои кресла глав покинули в Дагестане Рамазан Абдулатипов, в Приморье — Владимир Миклушевский, в Красноярском крае — Виктор Толоконский, в Самарской области — Николай Меркушкин, в Нижегородской — Валерий Шанцев, в Омской — Вадим Потомский, в Новосибирской — Владимир Городецкий, в Омской — Виктор Назаров, в Ивановской — Павел Коньков, в Псковской — Андрей Турчак, в Ненецком АО — Игорь Кошин.