В Якутии предвыборный скандал: «Кто разрешил продавать мою подпись?»

Якутск, , 10:07 — REGNUM Срок для сдачи подписей для беспартийных кандидатов в мэры Якутска истёк, и четыре самовыдвиженца из пяти успели сдать в региональный избирком свои подписные листы. Однако процесс сбора подписей оказался напряжённым и сопровождался скандалом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, на форумах жители города жаловались, что после того, как они подписались в поддержку председателя общественного движения «СИР» Ивана Степанова, им звонили и говорили, что подпись продана другому кандидату в мэры, руководителю ТСЖ Элеоноре Новгородовой. Люди были возмущены.

«Посчитав Степанова достойным человеком, я решила отдать свою подпись именно за него. И как вы думаете? Мне только что звонили со штаба и сообщили, что он решил продать подписи честных людей другому кандидату — Элеоноре Новгородовой! Кто отдавал свою подпись за Степанова, немедленно обращайтесь в полицию. Пусть разберутся с этим беспределом! А то мы завтра пойдем добиваться справедливости сами и соберем пикет!» — писала на форуме жительница Якутии Екатерина Попова.

«Кто разрешил продавать мою подпись? Разве так можно? Говорят, они всю ночь собираются переписывать наши подписи за Новгородову. Если полиция не реагирует, надо ставить пикет около мэрии, где сейчас избирком, и не дать Новгородовой сдать подписи в избирком!» — писала другая якутянка.

Информацию о продаже подписей опроверг в своём блоге сам Иван Степанов.

«Ничего никогда никому против совести, против интересов народа не продавал и не буду! — заявил самовыдвиженец. — На что могут идти мои конкуренты или соратники моих конкурентов… Видимо, шумный сбор получился у моего штаба, и многим это не понравилось».

Иван Степанов, Элеонора Новгородова, директор ООО «ЖЭУ Центральное» Иван Захаров, и гендиректор ООО «Радиоцентр» Александр Дежнёв сдали свои подписные листы в избирательную комиссию Якутии. Не подтвердил свою регистрацию только инженер ПТО ООО «ТСК+» Сергей Субурусский. Информация о регистрации тех, кому удалось собрать подписи, станет известна в ближайшее время.

Напомним, в главы Якутска помимо самовыдвиженцев баллотируются кандидаты с партийной поддержкой: действующий мэр Айсен Николаев («Единая Россия»), депутат республики Гаврил Парахин (ЛДПР), директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и заведующий кафедрой трудового права и основ профсоюзного движения филиала Якутского экономико-правового института Денис Васильев («Справедливая Россия»). Им подписи собирать не нужно.

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Андрей Данилов ранее называл избирательную кампанию по выборам мэра Якутска крайне унылой, так как фаворитом является действующий глава Якутска.

«Хотя особых позитивных или отрицательных итогов его работы в городе не могу отметить на фоне тех же Ильи Михальчука и даже Юрия Заболева. Какие масштабные проекты осуществлены в городе? Это ремонт дорог за счёт федеральных и республиканских средств? Озеленение города — это тоже вопрос двоякий. Ну, возможно, могу отметить, что службы как работали, так и работают, и на этом спасибо. Хуже не стало, по крайней мере», — комментировал эксперт.

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