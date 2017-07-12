«Депутаты Якутии — массовка для легитимизации решений правительства»

Якутск, , 12:09 — REGNUM Госсобрание Якутии уже фактически утратило свою основную функцию — контрольную. Об этом, комментируя последний прецедент с переголосованием по утверждению исполнения бюджета республики за 2016 год, заявил его депутат Владимир Фёдоров. Он уверен: с таким парламентом республику не ждет ничего хорошего.

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Своё мнение депутат высказал Якутия.инфо. Он напомнил, что депутаты отменяют собственное решение под давлением исполнительной власти уже не первый раз, и пояснил, что причиной такого поведения является качественный составе нынешнего созыва регионального Госсобрания.

«Если число представителей органов, директоров бюджетных предприятий и предприятий, аффилированных властью, а также представителей околовластного бизнеса в Ил Тумэне не изменится, это приведет к окончательной деградации парламента, — уверен Владимир Фёдоров. — У нас депутатский контроль переведен в эдакий корпоративный формат — каждый депутат сегодня локально представляет интересы одной корпорации. Одни прикрывают свое ЖКХ, другие —интересы своего сектора, третьи — личные интересы, четвертые отрабатывают прохождение в парламент по партийному списку оказанием услуг власти. Люди сегодня не то, что боятся — просто не хотят задавать вопросы правительству или вступать с ним в спор. В том числе и потому, что за ними предприятие, зависимое от бюджета. Если вспомнить, что большую часть законопроектов, которые принимает Ил Тумэн, пишут в правительстве, то фактически за нашим Госсобранием остались только представительские функции. И то так, постольку-поскольку. А переголосования, ставшие нормой работы Ил Тумэн, зачастую проводятся в нарушение регламента и после нагоняя. Чьи интересы может защитить такой парламент?».

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Владимир Фёдоров с сожалением констатировал, что на сегодня ситуация в парламенте республики такова: какие бы замечания ни прозвучали, какие бы огрехи ни всплыли, все равно фракция «Единой России» проголосует «за».

"Утрачены воля и способность отстаивать свою позицию, позицию своих избирателей. Нет даже свободы мнения, потому что по принципиальным вопросам партия «Единая Россия», захватившая в парламенте большинство, голосует коллегиально — по команде сверху. Депутаты принимают участие в голосовании чисто номинально, в комитетах не работают, в лучшем случае голосуют заочно (как рекомендуют). Ни выступлений, ни предложений, ни собственного мнения у них нет. Массовка для легитимизации решений правительства. Мы сегодня в Ил Тумэне уже не стесняемся формальности своих действий. Я только не понимаю, зачем нужно столько денег тратить на сохранение видимости демократии? Давайте сократим Ил Тумэн до 30 депутатов, которые будут сплошь «единороссами» и задача которых будет нажатием кнопок легализовать решения, принятые в правительстве. И экономия средств, и стыдится не надо из-за переголосований», — предлагает депутат.

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Что касается очередного инцидента, когда парламентарии меняли своё решение об утверждении отчёта об исполнении бюджета-2016 под давлением, Владимир Фёдоров считает эту ситуацию странной на фоне проблем в экономике Якутии.

«Какой смысл в отчете ради отчета? Я ведь запросил расшифровку инвестиционного бюджета не просто так, а чтобы понять, как мы так решаем проблемы Якутии, что они только множатся. И когда правительство затруднилось с предоставлением данных, предложил коллегам не утверждать отчет, пока мы не разберемся с цифрами. Депутаты поддержали, было, но после перерыва с подачи Бюджетного комитета вопрос снова поставили на голосование и отчет приняли. Это говорит о том, что парламент полностью зависит от правительства», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, когда депутаты Госсобрания Якутии уже не в первый раз поменяли своё решение, произошёл на заседании 4 июля. В Госсобрании Якутии дважды голосовали по одному и тому же вопросу, и результатом было изменение решения депутатов на противоположное.

На этот раз парламентарии сначала отказались принимать законопроект об исполнении бюджета республики за 2016 год в окончательном чтении, а затем по инициативе председателя профильного комитета Юрия Николаева и под давлением спикера Госсобрания Александра Жиркова, были вынуждены снова голосовать, и на этот раз документ был утверждён.

На отклонение проекта закона при первой попытке повлияла речь Владимира Фёдорова. Ему показалось странным, что министерство финансов не предоставило подробную информацию о расходах по инвестиционной программе региона за 2016 год.