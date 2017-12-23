Дарья Алексеева, , 03:58 — REGNUM

Президентская кампания: старт дан

Официальный старт президентской кампании дан 18 декабря, и надежду на её положительные сюрпризы уже выразила глава ЦИК Элла Памфилова. Её уверенность, что выборы пройдут в конкурентной борьбе, незамедлительно подтвердил Владимир Жириновский:

«Второй тур может быть. Условно, Путин наберет 48%, а я 45%. Уверен, что в любом случае можем рассчитывать на 30%», — сообщил лидер ЛДПР.

А вот КПРФ готовит сюрприз: в минувший четверг, 21 декабря, стало известно, что Геннадий Зюганов, который участвовал в четырёх выборах президента и всякий раз занимал второе место (а в 1996 вышел во второй тур), баллотироваться не станет.

«Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос — в качестве кого», — сказал его однопартиец Валерий Рашкин.

В пятницу 22 декабря пленум ЦК единогласно рекомендовал кандидатуру Грудинина, окончательное решение будет принято на съезде партии.

Напомнили о себе и другие кандидаты: не стало сюрпризом негативное отношение подавляющего большинства граждан к кандидатуре Собчак. По данным Фонда «Общественное мнение», позитивно к ней относятся привычные либеральные 7%, 40% к Ксении равнодушны и 49% относятся плохо. 20 декабря Собчак провела пресс-конференцию на Украине, не впечатлив, однако же, местных экспертов. Главный редактор издания «Остров» назвал её «техническим кандидатом Кремля», в чём с ним, как выяснил ФОМ, россияне не согласны: «руку Кремля» в выдвижении Собчак видят только 4%. Подавляющее большинство — 70% — негативно относятся к самому её решению баллотироваться, и немного меньшее число избирателей вообще стыдятся такого кандидата. «Стыдно», «неграмотная», «не нравится», «недостойна», «позор для страны» — такими определениями наградили Ксению опрошенные.

Известный депутат Виталий Милонов («Единая Россия») решил разобраться с проблемой системно. Он написал Памфиловой письмо с просьбой не допускать до выборов всех уровней кандидатов-русофобов и тех, кто поддерживает антироссийские санкции.

«В скором времени всем нам предстоит выбирать высшее должностное лицо нашего государства. Однако тревожно видеть, как отдельные личности, заявляющие о намерении баллотироваться, превращают этот процесс в банальное телешоу и используют эту возможность для личного пиара. Вдвойне тревожно, что такие люди открыто пропагандируют идеологию русофобии и отрицают целостность границ нашего государства», — пишет Виталий Милонов.

Милонов знаменит предложениями, с которыми можно выйти в новостной топ и не нести за них ответственности, потому что они принципиально не выполнимы, — так и на этот раз. Было бы очень хорошо, если бы во власти были все патриоты, но ограничения для участия в выборах уже существуют. Вводить в них новшества по принципу политических убеждений — вряд ли разумно. Потому что ведь и определить критерии не-русофобности можно по-всякому, и, «вычистив» сперва общепризнанных русофобов, можно добраться и до спора о вкусах. Вопрос «А судьи кто?» станет в этом случае первостепенным, личные идеологические предпочтения судей — тем паче. Что Милонов подтвердил немедленно, указав, что некоторые российские политики связаны — ни больше ни меньше — с «международным гомосексуальным лобби» и даже с «интернациональным масонством», которое хочет подорвать в России демократию.

Пока Милонов анафематствовал масонов, без тлетворного влияния которых, видимо, в России никто и взятку не возьмет, а Собчак в случае победы обещала свой первый визит нанести на Украину, Владимир Путин на форуме ОНФ говорил о стоящих перед Россией исторических вызовах.

«Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы: это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании».

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История России, какое-то у тебя «подозрительное содержание»

На идеологическом фронте тем временем произошёл ряд перемен. Известный на всю страну и сам ставший мемом «Коля из Уренгоя» всё-таки получил книги, которые отправило ему в подарок ИА REGNUM. В посылке было собрание сочинений выдающегося немецкого писателя-антифашиста Генриха Бёлля и книги по истории Великой Отечественной войны. Сперва, получив «посылку подозрительного содержания», гимназия вызвала полицию. Затем в адрес редакции поступил официальный запрос от отдела МВД России по Новому Уренгою с просьбой пояснить, с какой целью школьнику отправили книги.

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Текст запроса удивил главным — тем, что книги с правдой о войне оказываются чем-то «подозрительным», и такой подарок требует объяснений по официальным каналам. Сам текст запроса щедро наполнен всевозможными ошибками и посеял сомнение в компетентности причастных сотрудников указанного МВД и в безопасности жителей Нового Уренгоя, в связи с чем ИА REGNUM направляет официальный запрос в адрес министра внутренних дел РФ.

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На антиисторическом фронте отличился и Калининград. Пока общественность категорически выступает против восстановления орденского замка Кёнигсберг, который находился в центре города, министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил о виртуальном возрождении этого символа германского милитаризма.

«Королевский замок виртуально восстановлен», — объявил министр.

Достаточно надеть специальные очки — и замок покажется в них, как ни в чём не бывало.

Это место, из которого на русские земли шли немецкие захватчики, от псов-рыцарей до гитлеровцев, местные компрадоры всеми силами пытаются вписать в историю России. Восстанавливать его даже виртуально (впрочем, почему «даже», ведь в такой форме он может существовать вечно) — дать новую жизнь оккупантам.

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Согласия между обществом и политиками нет в Петербурге по вопросу переименования улиц, там налицо другая картина: часть политиков — за то, чтобы спросить мнение народа; мнение спросили, народ против; губернатору, однако, виднее. Вот это «мне виднее» — одна из непонятных у демократа черт, впрочем, неудивительно, что ею обладает известный своими монархическими симпатиями Георгий Полтавченко. Он поддерживает смену названий улиц Советских на Рождественские, а улицы Восстания — на Знаменскую. Переименовывать надо и дальше, уверен губернатор, на очереди Свердловская набережная. Самое лицемерное в доводах Полтавченко — его заверения в том, что негативное отношение к советскому времени тут ну совершенно ни при чём! Остается выяснить, чем в таком случае обусловлен выбор улиц для переименования?

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Ведь если десоветизация — совсем не повод, то почему бы не вернуть историческое название улице Мира, бывшей Ружейной? Улицу Чехова вновь назвать Эртелевым переулком, Чайковского — 3-ей линией, Суворовский проспект — Слоновой, Степана Разина — Эстляндской и далее в том же духе. Но топонимической комиссии, решение которое утверждается демократическим губернатором, неймется стирать именно советские названия. Значит ли это, что идеология в государстве всё-таки есть, что бы там ни говорила Конституция?

Почему про чиновников нет анекдотов?

Пока чиновники просто заняты делом, простые граждане не унывают. Еще бы: судя по сообщению Пенсионного фонда, в России нет бедных пенсионеров. Это победа.

«В РФ нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания», — говорится в сообщении ПФР.

Среднегодовой размер социальной пенсии в 2017 году составил 8800 рублей. Вспоминается чёрный анекдот о взвешивании заключенных: «Пятьдесят кило?! Совсем зажрались! Следующие двое!» Но здесь, опять-таки, как пел Высоцкий, жираф большой, ему видней. У председателя правления ПФР декларированный доход за 2016 год — чуть менее 4 млн руб, у его жены — более 5 млн, это не считая земельных участков и жилых помещений. Впрочем, у сотрудников ведомства есть доходы и повыше. На это дорогие россияне пока анекдотов не изобрели. Может, потому, что уже не смешно?

Зато данные Росстата свидетельствуют, что в прошедшем ноябре реальные располагаемые доходы граждан упали на 0,3%, а за весь год — на 1,4%.

«Индекс, который отражает остающуюся на руках у россиян сумму после ежемесячных плановых и обязательных расходов, падает 37-й месяц подряд», — говорит старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Эксперт отмечает, что сообщения о победе над кризисом сопутствуют тому факту, что качество жизни россиян не улучшается:

«Для большинства же российских граждан проблемы с доходами и деньгами как были, так и остаются основным источником головной боли».

Безработица продолжает расти уже второй месяц. По данным Минтруда, только на вторую неделю декабря численность безработных увеличилась на 0,5%. С марта этот показатель падал, ситуация изменилась в октябре, а за последнюю неделю ноября число безработных выросло вдвое.

Однако многие граждан полагают, что ситуация на рынке труда стабилизируется и наблюдается медленное восстановление. 57% граждан заявили, что за последние полгода у них стабильная работа. Большинство россиян считают, что в качестве первого места работы наиболее доступны торговля и сервисы. Самыми перспективными профессиями признали высокотехнологичное производство, сферу IT, здравоохранение и социальные услуги. Работники этих сфер, уверены сограждане, будут особенно востребованы через 7—10 лет. Интересно, что к числу наименее перспективных отнесли неквалифицированные рабочие специальности, госуправление и силовые структуры (при этом с точки зрения карьеры правоохранительные органы считаются довольно перспективными). Антирейтинг с точки зрения карьерных возможностей возглавили профессии работника жилищно-коммунальных услуг и дворника, таксиста и няни в детском саду.

Короткой строкой

— Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, по мнению главы республики Сергея Аксенова, транслирует пропагандистские мифы Киева. В документе Россия названа «оккупирующей державой» и заявлено, что в Крыму нарушаются права человека. Резолюцию поддержали 70 стран, включая США и ЕС, латиноамериканские и африканские государства воздержались, 26 стран высказались против, включая саму Россию, Индию и Китай.

— Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своём увольнении. Как сложится его карьера в следующем году, он и сам пока не знает.

— Прогнозы Минэкономразвития сбылись бы, но помешала погода. В прошедшем ноябре произошел сильнейший за восемь лет спад производства. По мнению МЭР, спад в добывающем секторе вызван ограничением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и необычайно теплой погодой в ноябре.

— Вслед за Калининградом, где в Центральном парке культуры и отдыха засыпали песком бесплатную снежную горку (зато рядом есть платная), отличился и парк в Кемерове. Там частная компания арендовала участок парка, соорудила снежную горку и установила таксу: 300 рублей за день или 25 за раз. Ещё раньше в похожем ключе выделился Анжеро-Судженск, где тоже в Центральном парке поставили платную горку, а на бесплатной, говорят жители, кататься просто опасно.

- Чтобы Магадан мог исполнить намеченные планы социально-экономического развития, ему нужно ещё 20 тысяч жителей. Сейчас в городе живет около 100 000, в то время как минимальный порог, необходимый для решения глобальных задач, это 120 000. Для привлечения населения предлагается принять ряд мер.

— По сообщению Россельхознадзора, PepsiCo производит сыр «Ламбер» из молока с антибиотиками. Немного ранее ведомство заподозрило американскую компанию в хакерской атаке на систему госорганов РФ — секретные сведения могли дать возможность подготовиться к проверкам и получить преимущество перед российскими конкурентами.

— В ЦФО решили бороться с торговлей в электричках. Особо интересно выглядит предложение начальника управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олега Калинкина, сделанное в лучших традициях принципа «Не забороть, так возглавить». По его мнению, нужно создать официальную торговую компанию, которая удовлетворит спрос на мелкую продукцию и сделает бизнес неинтересным для нелегалов.

— Госдума в итоговом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс: некоторые долги россиян признаются безнадежными и подлежат списанию. Это относится к долгам по имущественным налогам, скопившимся на 2015 год. Амнистия не касается налога на добычу полезных ископаемых, акцизов, а также налогов, уплаченных в связи с пересечением товарами государственной границы.

Уже начали открываться новогодние базары, декабрь пахнет хвоей и мандаринами, подготовкой к празднику, который невольно заставляет видеть все события политической жизни в астрономическом масштабе. Не в смысле грандиозности, а в смысле отрыва от поверхности земли. Конечно, второй тур Жириновского или борьба с гомосексуальными масонами могут составить прекрасное украшение российской действительности, но лучше бы спокойно сбывались слова президента, сказанные на форуме ОНФ. Кстати, в этом с ним граждане согласны.

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