«Л’Этуаль» сменил тактику: клеймит не сотрудников, а соцсети?

Москва, , 11:45 — REGNUM История с маркетинговой акцией сети «Л'Этуаль» набирает новые обороты, однако теперь не выходит дальше социальных сетей. Если раньше количество дней, оставшихся до окончания предновогодних скидок, писали на лицах сотрудники магазинов, то теперь сеть призывает это делать своих покупателей. 20 декабря на официальной странице сети в Instagram появилась запись с призывом присоединиться к так называемому флешмобу всех желающих и вместе отсчитывать дни до Нового Года.

Обещают, что авторы лучших фотографий, на которых будет запечатлено лицо с цифрами, получат новогодние подарки.

«Угомонитесь уже!», «Маразм крепчает», «Уважайте труд чужих людей!» — подобные комментарии встречаются под записью практически через один.

Тем не менее «Л'Этуаль» смог приобщить к акции не только продавцов. Среди украсивших свое лицо оказалась телеведущая Ольга Бузова, которая еще 18 декабря выложила из страз цифру «14» на щеке и призвала своих подписчиков присоединиться к флешмобу.

«Прежде чем такое публиковать, вам не мешало бы задуматься, не нарушает ли этот «адвент календарь» честь и достоинство сотрудников компании «Л'Этуаль», которые вынуждены рисовать на своем лице цифры, чтобы не быть лишенными премии к новому году?! Не кажется ли вам, что с таким промо надо бороться, имея такую обширную аудиторию? Ваш пост выглядит уничижительным, Ольга», — прокомментировала Екатерина Н. запись Бузовой.

ИА REGNUM решило проверить, как продвигается акция в Петербурге. Корреспондент агентства посетил несколько магазинов «Л'Этуаль» и ни в одном из них не обнаружил консультантов с цифрами на лице. На вопрос, куда они пропали, сотрудники замешкались, но ответили, что их и не было, причем ни в одном из магазинов, и предположили, что бурное обсуждение в сети — просто PR-ход. Возможно, это и так, но более вероятно, что такой ответ сотрудников подготовлен, чтобы избежать разгорающегося конфликта.

Ранее корреспонденты информационного агентства «Красная Весна» отправились в московский магазин «Л'Этуаль» и обнаружили, что на лицах консультантов «красуются» цифры, нанесенные косметическими средствами. Одна из сотрудниц заверила журналистов, что руководство не принуждает их участвовать в так называемой акции и делают они это добровольно.

Напомним, на акцию обратила внимание актриса Ксения Алферова, о чем и рассказала 16 декабря в своём Instagram. По её словам, в одном из московских магазинов сети она заметила, что на щеках у консультантов написаны шариковой ручкой большие цифры «16», которые обозначают количество дней, оставшихся до окончания акции.

«Руководство компании заставляет своих сотрудников каждый день писать на лице цифры! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они ещё, слава Богу, не дошли!» — возмутилась актриса.

Запись собрала почти 2 тыс. комментариев, однако мнения подписчиков Алферовой разделились. Часть из них полностью поддержала возмущение актрисы, отметив, что превращение работников в рабов — непозволительно, а подобное отношение руководства к своим сотрудникам иначе как скотским не назовешь.

«Как же можно так унижать людей? Наверно, на законодательном уровне надо решать такие проблемы, раз не хватает морали и нравственности», — прокомментировала Татьяна П.

Однако нашлись и те, кому такая акция пришлась по душе. Многие из них отметили, что цифры на лице консультантов поднимают новогоднее настроение покупателям. Еще одна часть комментаторов отметила, что проблема, о которой написала Алферова, не заслуживает такого внимания, да и проблемой вовсе не является. А некоторые и вовсе обвинили актрису в том, что у неё договоренность с «Л'Этуаль» и таким образом она рекламирует сеть.

«А я не понимаю, какое вам вообще дело до этих цифр? Вы приходите в магазин, вас обслуживают, понравилось, купила! Вас не должно волновать, что у них на щеках! Подумайте о других проблемах, их в России много!» — считает Софья Ж.

Факт остается фактом — XXI век недалеко ушел от времен, когда царило рабовладение. Только если раньше хозяин мог физически повлиять на своего подопечного, то сейчас практика показывает, что в обществе, где господствуют капиталистические отношения, достаточно пригрозить лишением премии, чтобы заставить работника использовать своё тело как рекламу.

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