Милонов требует снять русофобов с выборов в России

Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») просит не допустить участия в выборах всех уровней кандидатов-русофобов и тех, кто поддерживает иностранные санкции в отношении РФ. Об этом депутат заявил в своем письме на имя председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, сообщила ИА REGNUM 22 декабря пресс-служба Милонова.

«В скором времени всем нам предстоит выбирать высшее должностное лицо нашего государства. Однако тревожно видеть, как отдельные личности, заявляющие о намерении баллотироваться, превращают этот процесс в банальное телешоу и используют эту возможность для личного пиара. Вдвойне тревожно, что такие люди открыто пропагандируют идеологию русофобии и отрицают целостность границ нашего государства», — пишет Виталий Милонов главе ЦИК.

По мнению парламентария, некоторые российские политики связаны «с международным гомосексуальным лобби и интернациональным масонством», которое стремится подорвать демократические процессы в Российской Федерации.

Политики, отрицающие территориальную целостность России и другие национальные интересы страны, по мнению Милонова, не должны допускаться до участия в выборах, особенно — в президентской кампании.

«Не надо ограничивать политические взгляды и убеждения людей. Но необходимо защитить наш нравственный и исторический вектор развития и путь нашего народа от любителей дешевой популярности и поклонников Дяди Сэма», — считает Виталий Милонов.

В качестве одного из инструментов недопущения таких политиков к власти депутат предлагает главе ЦИК проект «нравственной хартии», которую должны будут подписывать все кандидаты, желающие участвовать в выборах.

В этом документе, по мысли Милонова, можно закрепить незыблемые принципы сохранения границ государства, поддержки традиционных ценностей и противодействия западной политической и культурной экспансии.

Напомним, выборы президента России пройдут в единый день голосования 18 марта 2018 года.