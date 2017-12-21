Москва, 21 декабря, 2017, 09:27 — ИА Регнум. К кандидату в президенты России Ксении Собчак отрицательно относятся 49% граждан. 40% сохраняют нейтралитет. Положительно к ней относятся лишь 7% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

По мнению 25% опрошенных, Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах по собственной инициативе, 4% полагают, что за её выдвижением стоит Кремль, 43% — что другие политические силы.

70% отрицательно относятся к тому, что Собчак решила баллотироваться на пост президента России.

63% граждан РФ предпочли бы, чтобы Собчак не допустили к президентским выборам. По их мнению, «стыдно за такого кандидата», «это не для нее», «неграмотная, политически не подкована». 13% заявили, что «не хотят такого президента, не нравится, недостойна, это позор для страны».

Аргументы сторонников Собчак (17%): «пусть дерзает», «нужен яркий оппозиционер», «у нас демократия, все имеют право», «всё равно она не сможет победить, у нее низкий рейтинг».

48% респондентов полагают, что в конечном счете Собчак не будет допущена до президентских выборов в качестве кандидата. 38% думают, что ее допустят. 17% затруднились ответить.

87% граждан РФ исключают для себя возможность проголосовать за Собчак, если её всё-таки допустят до выборов.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 10 декабря 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года, может быть высокой. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, прийти на выборы собираются 70% граждан РФ.

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