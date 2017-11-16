СМИ: На складах боевиков ИГИЛ* находилось оружие из США и Израиля

Дамаск, , 17:30 — REGNUM В ходе операции правительственных сил Сирии по зачистке территории города Дейр-эз-Зор от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружено большое количество оружия и боеприпасов американского и израильского производства, 16 ноября сообщает агентство Sputnik.

В Дейр-эз-Зоре обнаружено большое количество тайников с оружием и боеприпасами. Помимо различных типов стрелкового оружия и взрывчатки С-4 также обнаружены противотанковые ракеты и 155-миллиметровые артиллерийские орудия.

Сирийские войска также обнаружили американские внедорожники «Хаммер», которые использовались как для доставки боевиков, так и для атак террористов-смертников. На складах боевиков также находилось оборудование для обеспечения воздушной, наземной разведки и спутниковой связи.

Напомним, ранее на сайте Inside Syria Media Center появилось заявление сирийского генерала Али Аль-Али, который обвинил Соединенные Штаты в незаконной поставке сирийским боевикам по меньшей мере 1 тыс. 500 грузовиков с оружием в период с 5 июня по 15 сентября 2017 года.

Хотя в Вашингтоне заявили, что оружие предназначалось для союзников США, оно всегда попадало в руки террористов, добавил сирийский генерал.

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