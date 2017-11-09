Татьяна Иващенко, , 14:22 — REGNUM

Власти Хакасии ликуют и этого вовсе не скрывают. Заседание регионального правительства 9 ноября глава республики Виктор Зимин начал с темы по привлечению в республику дополнительной финансовой поддержки.

По его словам, важное для Хакасии решение было принято 3 ноября в ходе правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. Зимин напомнил, что республике предоставят дополнительную помощь в размере 9 млрд 640 млн рублей. А вместе с ранее предоставленными бюджетными кредитами общая сумма поддержки и вовсе составила около 16 млрд рублей.

Это самая большая поддержка среди всех регионов, отметил глава Хакасии, добавив, что это позволит «кардинально изменить структуру госдолга». В частности, доля бюджетных кредитов республики в общем объёме заёмных средств увеличивается с 10 до 70%.

Не обошлось без традиционных в таких ситуациях благодарностей.

«За такое внимание к республике глава Хакасии поблагодарил президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, министра финансов страны и председателя бюджетного комитета Госдумы. Кроме того, активную помощь в достижении такого результата оказали представители Хакасии в Федеральном Собрании и депутаты Верховного Совета республики», — говорится в сообщении республиканского правительства сегодня, 9 ноября.

А две недели назад…

А две недели назад картина была не столь оптимистичной. Именно тогда на официальном сайте республиканского парламента появилась информация, спровоцировавшая громкие споры в местных и федеральных СМИ. «Республика — банкрот?» — звучал такой вопрос.

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

25 октября стало известно, что Верховный Совет Хакасии обратился к федеральным властям за финансовой помощью. Ситуацию, сложившуюся в республике, парламентарии назвали катастрофической.

Попросили депутаты ни много ни мало 28,2 миллиарда рублей. В том числе речь шла о разовой финансовой помощи в размере 4,3 млрд рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности. 17,9 млрд требовалось на погашение коммерческих заимствований республики. Ещё 6 млрд рублей необходимо ежегодно «с учётом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств».

Также в ВС РХ поведали, что госдолг региона в 2016 году вырос на 6,1 млрд рублей. Предполагалось, что по итогам текущего года государственный долг составит 24,7 миллиарда рублей — это 137% от собственных доходов. Размер коммерческого долга — 17,9 млрд. Одни только расходы на обслуживание госдолга в текущем году оценивались в сумму 2,5 млрд — более 14% от собственных доходов.

При этом, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 октября 2017 года уже составлял 24,8 млрд рублей. По состоянию на конец 2016 года госдолг Хакасии составлял более 21 млрд рублей. В начале 2012 года — 600 миллионов, но именно в этом году, как неоднократно напоминал Виктор Зимин, «крупнейшие налогоплательщики республики столкнулись с резким падением цен на алюминий и уголь». В итоге бюджет недополучил миллиарды рублей налогов.

Но Зимин, который ранее как-то заявил, что ему «за госдолг не стыдно», и в этот раз депутатского пессимизма не разделил.

Читайте также: Кому верить? Парламент Хакасии и глава региона разошлись в оценке ситуации

По его словам, Хакасия начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов Верховного Совета. При этом глава региона признал, что Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи, однако «столь серьёзные цифры», озвученные депутатами (28,2 млрд рублей), назвал «не совсем корректными».

Он заявил, что разрыв в 6 миллиардов между доходами и расходами бюджета образовался вследствие «увеличения заработной платы медицинским работникам, педагогам, специалистам других категорий бюджетной сферы, отчисления в обязательные фонды». А в целом он считает, что экономика в Хакасии «динамично развивается» и ситуация с бюджетом «выправится за несколько лет».

Читайте также: Глава Хакасии не понял, зачем депутаты просят 28 миллиардов рублей

Беспрецедентные цифры

Ещё больше оптимизма Виктору Зимину прибавила поездка в Москву. Вернулся он оттуда 4 ноября буквально-таки триумфатором. Вернулся и рассказал о предоставлении дополнительной помощи региону. Напомним, это в общей сложности около 16 млрд рублей.

«Привлечённая поддержка позволит Хакасии кардинально изменить структуру государственного долга и значительно снизить расходы на его обслуживание. Почти 14,5 млрд рублей будут направлены на замещение дорогих коммерческих кредитов льготными бюджетными займами с годовой ставкой всего 0,1%. Только за счёт этого замещения ежегодная экономия для бюджета республики составит почти 2 млрд рублей. А с учётом работы, которую мы продолжаем с банками по снижению процентной ставки по оставшимся коммерческим заимствованиям, снижение расходов на обслуживание долговых обязательств будет ещё больше», — подчеркнул глава региона.

Он заявил, что высвобожденные средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, выплату заработной платы, социальных пособий, других обязательных платежей, а также на дальнейшее сокращение оставшихся коммерческих займов.

В то же время Зимин напомнил, что по соглашению с Минфином РФ республика взяла на себя обязательство по увеличению собственных доходов в текущем году на 2 млрд рублей:

«В 2018 году необходимо обеспечить рост доходов бюджета с превышением к уровню текущего года. При этом особое внимание нужно уделить мерам по увеличению объёмов производства и налоговой базы. Это важнейшая задача для правительства и для руководителей муниципальных образований. Требую от всех неукоснительного выполнения мероприятий, предусмотренных утверждённым планом по финансовому оздоровлению».

Здесь стоит напомнить о параметрах республиканского бюджета на 2017 год. Ресбюджет на 2017 год приняли в конце 2016 года с доходами в 22 млрд 372 млн 453 тыс. рублей; расходами — 26 млрд 652 млн 529 тыс. рублей; дефицитом — 4 млрд 280 млн 76 тыс. рублей. После июньской коррективы доходы выросли до 24 млрд 038 млн 210 тыс. рублей; расходы — до 29 млрд 094 млн 145 тыс. рублей.

Конфликт или совместная работа?

По мнению политолога Игоря Саськова, в Хакасии сложилось тяжёлое финансово-экономическое положение, однако катастрофы нет.

«На мой взгляд, депутаты Хакасии использовали не совсем корректное определение. Они назвали положение региона катастрофическим, обращаясь к федеральным властям с просьбой оказать многомиллиардную финансовую помощь республике. Катастрофой можно назвать дефолт какого-либо банковского учреждения в масштабах всей страны. Что касается Хакасии, её экономическое положение действительно чрезвычайно сложное. Но, повторюсь, катастрофой это назвать нельзя, техническим дефолтом это назвать тем более нельзя», — сказал Саськов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, тяжёлое финансово-экономическое положение Хакасии, по большому счёту, «не отличается от тяжёлого финансово-экономического положения в десятках российских регионов».

«Депутаты Верховного Совета Хакасии, на мой взгляд, сделали совершенно правильный шаг, когда обратились к федеральным властям с просьбой о помощи. Как мне кажется, депутаты республиканского парламента в этой ситуации действовали в одной связке с правительством Хакасии, с главой региона. Подавляющее большинство депутатов Верховного Совета — члены правящей партии. Глава Хакасии — тоже член партии «Единая Россия». Поэтому нельзя говорить о том, что возник какой-то конфликт между парламентом Хакасии и губернатором, что, мол, парламент Хакасии таким образом решил указать губернатору, что он неправильно работает, а республику надо спасать. Ничего подобного. Внутрипартийных кризисов в «ЕР» на территории Хакасии нет», — уверен собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, «глава исполнительной власти Хакасии провёл переговоры и одновременно с законодательной властью очень успешно убедил Москву в том, что Хакасии нужно помочь». Всего в республику направлено около 16 миллиардов рублей — это беспрецедентно большая сумма.

«Повторюсь, политико-экономический кризис, который возник в связи с бедственным положением Хакасии, ничего общего с термином «катастрофический» не имеет. А имеет место продуманная операция, осуществленная силами властей Хакасии. Этой операции можно только поаплодировать, но не в том смысле, что Хакасия оставила Москву с носом. А в том смысле, что обе политические силы в республике действуют сообща», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

«Коллективный труд»

И всё-таки остаётся очевидным, что оценки губернатора и парламентариев по поводу ситуации в регионе ещё совсем недавно кардинально разнились.

Читайте также: Кому верить? Парламент Хакасии и глава региона разошлись в оценке ситуации

Зимин говорил о росте, а депутаты — о катастрофе. В связи с этим весьма интересной представляется оценка ситуации парламентариями после информации о внушительной федеральной помощи.

«Сегодня (9 ноября — прим. ИА REGNUM ) глава Хакасии Виктор Зимин на заседании республиканского правительства поблагодарил Верховный Совет за причастность к коллективной работе, которая привела к решению о выделении финансовой помощи Хакасии. Принимая обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, Верховный Совет исходил из сложившейся ситуации и потребности бюджета республики. Поэтому мы согласны с мнением Виктора Михайловича Зимина, что это коллективный труд всех, кто к этому причастен», — сказал ИА REGNUM замруководителя аппарата Верховного Совета Олег Николаев.

При этом на вопрос корреспондента ИА REGNUM, продолжают ли депутаты считать ситуацию катастрофической, он ответил так: «Полученные деньги, конечно, помогут изменить ситуацию в лучшую сторону».

Не разделяет всеобщего оптимизма депутат Абаканского горсовета Евгений Мамаев.

«Судя по темпам роста налоговых поступлений и данным статистики, положение Республики Хакасия — одно из самых худших в России. По многим важным критериям мы имеем весьма негативное положение: по темпам падения инвестиций — пятое место в стране, по падению в строительстве — пятое место, по падению розничных продаж непродовольственных товаров — первое место. По индексу промышленного производства занимаем 70-е место в стране (16-е с конца). Недостаточные темпы развития экономики привели к наращиваю дефицита бюджета, что, в свою очередь, привело к наращиванию госдолга. Несбалансированная финансовая политики не позволила своевременно воспользоваться дешевыми бюджетными кредитами и на обслуживание коммерческих», — цитирует Мамаева ИА «Хакасия».

По мнению депутата, единственным выходом из сложившейся ситуации является развитие экономики. А «наиболее очевидный путь возврата доверия бизнеса — смена управленческой команды, по крайней мере, её экономического блока во главе с губернатором».

«В этом году такой подход использован президентом во многих регионах страны, и он показал положительный результат», — считает Евгений Мамаев.

Тем временем сегодня, 9 ноября, Зимин поручил членам регионального кабмина «включиться в работу по привлечению дополнительных бюджетных ресурсов». Он уточнил, что речь идёт о грантах, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов регионам, за достижение наилучших результатов в социально-экономическом развитии.

Также глава Хакасии подчеркнул, что дефицит республиканского бюджета на следующий год не должен превышать 10%.

«С учётом принимаемых мер, задача на очередной финансовый период — снизить госдолг до уровня 120% к доходам бюджета, а затем поэтапно продолжить эту работу в соответствии с теми соглашениями, которых мы достигли с федеральным центром», — подытожил Виктор Зимин.

Справка

По данным Красноярскстата, в январе — июне 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Хакасии составляли 20 882,5 рубля, увеличившись на 1,7% по сравнению с январем — июнем 2016 года. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 1,6%.

Задолженность по зарплате на 1 октября 2017 г в Хакасии составляла 2,3 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 1 сентября 2017 года на 83,0%.

Индекс промышленного производства в регионе в январе — сентябре 2017 года по сравнению c январем — сентябрем 2016 года составил 100,3%.

Оборот розничной торговли в сентябре текущего года составил 6,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 100,1% к соответствующему периоду 2016 года, в январе — сентябре 2017 года — 56,3 млрд рублей и 98,1%.