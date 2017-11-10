Глава Хакасии запретил обсуждать экономику тем, кто «туалета не построил»

Абакан, , 10:55 — REGNUM Тема экономической ситуации продолжает оставаться злободневной для Хакасии, чей государственный долг, по данным Минфина РФ, к 1 октября достиг 24,8 млрд рублей.

В октябре масла в огонь подлило заявление хакасских парламентариев, попросивших у федеральных властей помощи в размере 28,2 миллиарда рублей. В своём обращении депутаты Верховного Совета назвали ситуацию катастрофической.

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При этом глава Хакасии Виктор Зимин назвал сумму, запрошенную депутатами, не совсем корректной. Более того, по его словам, Хакасия начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов Верховного Совета.

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После этого Зимин съездил в Москву и привёз оттуда хорошие новости. Комментируя решения, принятые 3 ноября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, Зимин заявил, что Хакасия получили беспрецедентную помощь:

«Я больше чем уверен, что эта цифра, которая выражается в 9 млрд 640 млн, выделена только республике».

А с учётом полученной ранее помощи (4,7 млрд рублей и 1,3 млрд рублей), «в конечном итоге, почти 16 миллиардов республика получили средств».

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Естественно, депутатский крик о помощи и сопутствующие заявления Виктора Зимина не могли остаться без внимания. О «катастрофе» сообщили и местные, и федеральные СМИ. И, как оказалось, работа некоторых журналистов главу Хакасии повергла в ярость.

Об этом свидетельствует видеозапись, появившаяся 9 ноября в Instagram Виктора Зимина.

«Такие миллиарды закрыли. Но у нас есть такие антагонисты, у них радость только когда что-то плохо. Ну прям ликуют. Я не хочу на них обращать внимание, надо делом заниматься. Но иногда такие экономисты находятся, туалета не построили, только с детского сада вышли, а уже экономику республики разбирают. Ни работая в структуре, ни разу ничем не занимаясь, садится перед телевидением», — распаляется руководитель Хакасии.

В своей гневной тираде Зимин «проехался» по «телевизионщикам».

"Телевизионщики таких экспертов находят, стыдно должно быть, в конце концов. Возьмите нормального серьёзного эксперта, ветерана, специалиста и разговаривайте, если вы говорите о регионе. Вот о своём семейном бюджете, о своей компании можете заявляться и сидеть, и там разглагольствовать. А экономику страны и республики — чуть аккуратней. За этим стоят сотни тысяч людей. И два бездаря, которые обсуждают экономику, не очень-то плодотворно смотрится для региона», — сказал глава Хакасии.

Примечательно, что в комментариях под видеозаписью Зимина поддержали. «Полностью согласна! Слишком много диванных критиков», — пишет одна из комментирующих.

Что за телевизионная программа так разозлила Зимина, в Instagram главы Хакасии не указывается. Однако в ходе мониторинга местных пабликов в соцсетях корреспондент ИА REGNUM сделал вывод, что заявление Виктора Зимина про экономику и туалеты может быть направлено в сторону бизнесмена, депутата горсовета Абакана Евгения Мамаева.

Вот что сам Мамаев по этому поводу пишет на своей странице в Facebook:

«Вот люди подумали, что про меня речь… Но такое ощущение, что о ком-то другом разговор шёл — мол, только с детского сада человек вышел, ничего в этой жизни не понимает. А мне, слава богу, под сороковник уже — одного года с Кадыровым, а министр экономики России младше меня на 4 года, да и наш министр экономики также на несколько лет моложе. Ну и в реальной экономике более 15 лет проработал… С нуля три бизнеса поднял… А вообще, если я ошибаюсь в своих выводах, можно просто было указать, где конкретно был не прав — достаточно даже было просто специалисту рядовому с Минэкономики ответить и утереть мне нос. А так складывается ощущение, что по существу возразить нечего. Хотя может и не про меня речь шла».

Между тем, по мнению Евгения Мамаева, 16 млрд рублей для Хакасии — это «не спасение, а шанс на выправление ситуации»:

«Но будет ли он реализован — ещё вопрос. Ведь состояние экономики нисколько не изменилось. Её способность генерировать доход для бюджета снижается. Ничего не говорит об изменении вектора движения».

Депутат считает, что в ту ситуацию, в которой оказалась Хакасия, регион привела нынешняя управленческая команда.

«О 16 миллиардах я бы говорил с осторожностью. Летом Зимин обещал 10,7 млрд рублей — называл это судьбоносным решением. Однако реально этих денег республика не получила — по крайней мере на 1 октября. Точнее, было получено 5,2 млрд рублей бюджетных кредитов, но при этом было возвращено 5,7 млрд рублей, то есть по итогам — в минусе на 500 млн рублей. В октябре, говорят, пришло 4,7 млрд рублей (хотя в отчетах их я ещё не видел), но также упомянутые Зиминым 1,3 млрд рублей фактически были возвращены в том же месяце, когда и получены — в сентябре. Так что ещё далеко не факт, касаемо новых 9,6 млрд рублей, что на деле всё окажется так, как об этом рассказывают сейчас», — считает Мамаев.

По его словам, в целом «о причинах кризисной ситуации в Хакасии можно говорить довольно долго»:

«Тут имеют место и стратегические просчёты, и задержки с оплатой поставленных товаров и услуг, рост тарифов, «мутные ситуации» практически со всеми крупными стройками, когда подрядчики заявляют, что не получили положенную оплату».

«Тот факт, что сумма помощи является максимальной среди других регионов, говорит о степени проблем в Хакасии. Ведь выделение помощи было, по сути, спасательной операцией накануне выборов. И регионам с самыми большими проблемами и дырами в финансах и была выделена максимальная сумма помощи. По сути, федеральные власти таким решением признали, что дела у Хакасии идут значительно хуже остальных регионов», — убеждён собеседник ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховный Совет Хакасии обратился за финансовой помощью к федеральным властям 25 октября. Парламентарии попросили 28,2 млрд рублей. Необходимость такой огромной суммы объяснялась в том числе и тем, что только на погашение коммерческих заимствований республики необходимо 17,9 млрд рублей.

Госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей. По прогнозам парламентариев, по итогам текущего года государственный долг должен был составить 24,7 миллиарда рублей — 137% от собственных доходов. Одни только расходы на обслуживание госдолга в текущем году оценили в сумму 2,5 млрд рублей. Это более 14% от собственных доходов.

После июньской коррективы доходы бюджета Хакасии составили 24 млрд 038 млн 210 тыс. рублей; расходы — 29 млрд 094 млн 145 тыс. рублей.

Напомним, после известия о получении республикой беспрецедентной финансовой помощи, парламентарии перестали быть столь категоричными в оценках. О слове «катастрофа» речи уже не идёт.

«Полученные деньги, конечно, помогут изменить ситуацию в лучшую сторону», — прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM замруководителя аппарата Верховного Совета Олег Николаев.

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