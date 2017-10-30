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Киев спит и видит возвращение Крыма и Донбасса: Радио REGNUM

Политика

Некоторые мечты имеют свойство не сбываться

Киев спит и видит возвращение Крыма и Донбасса: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 30 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба русских за язык, Курильские острова и демократию: Радио REGNUM

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