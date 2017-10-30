Украинский полковник увидел во сне возвращение Крыма и Донбасса

Киев, , 10:50 — REGNUM Донбасс вернется в состав Украины не раньше чем через десять лет, но стрелять друг в друга стороны перестанут уже до конца года, заявил 30 октября командир батальона «Донбасс», полковник Вячеслав Власенко (позывной Филин) в интервью изданию «Апостроф».

"Когда мы вернем свои земли? Донбасс, думаю, лет через десять. Крым — через четверть века. Я не цыганка, чтобы гадать. Это такие у меня мысли. Впрочем, я очень редко ошибаюсь», — сказал Власенко, сославшись на приснившийся ему «вещий сон».

По мнению силовика, возврат Крыма и Донбасса возможен только в случае, если сами жители потребуют провести референдум и попросят Украину забрать их обратно. Поэтому необходимо их «довести до такого состояния», чтобы они отказались верить в «откровенную ложь» о счастливой жизни и высоких пенсиях.

Читайте также: Трамп не готов дать Украине летальное оружие, несмотря на Конгресс и прессу

Свои выводы полковник подтверждает тем, что Россия якобы осуществляет агрессию против Украины и вскоре ей станет невыгодно воевать.

«Свою территорию мы вернем тогда, когда для России эта территория станет обузой», — заключает Власенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в Донбассе еще далека от завершения. При этом, по мнению американских представителей, Порошенко не может официально признать, что между Россией и Украиной идет война. И продолжает выпрашивать оружие у США для подавления российской агрессии.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Война в Донбассе еще далека от завершения