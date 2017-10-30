Силуанов: Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу

Москва, , 11:19 — REGNUM Российская Федерация открыта для переговоров с Украиной по поводу долга в $3 млрд. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг», — сказал Силуанов.

Министр финансов России также выразил уверенность в том, что предложения по выполнению украинской стороной своих обязательств будут найдены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году президент РФ Владимир Путин и глава Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд, размещенные на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года, были выкуплены РФ.

Однако в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот, в ходе которого Янукович был вынужден спешно покинуть страну. Новые власти Украины отказались выплачивать долг, назвав его «взяткой».

В феврале 2016 года РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона.

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