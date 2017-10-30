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Спасатели обследовали фюзеляж упавшего Ми-8

Происшествия

Спасатели получили необходимую информацию о положении обломков российского вертолета на дне моря

Лонгйир, Норвегия, 30 октября 2017, 10:24 — REGNUM  Спасатели с помощью телеуправляемого аппарата «Фалькон» обследовали российский вертолет Ми-8, упавший в море возле норвежского Шпицбергена, сообщает 30 октября пресс-служба МЧС РФ.

«На 200-метровую глубину специалисты МЧС России опустили аппарат «Фалькон», который обследовал фюзеляж Ми-8 и лопасти вертолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря роботехническому комплексу спасатели получили необходимую информацию о положении обломков российского вертолета на дне моря, а исследования помогут определить, каким способом поднять воздушное судно со дна.

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Напомним, российский вертолет Ми-8 с пятью членами экипажа и тремя пассажирами исчез с экранов радара возле Шпицбергена 26 октября. Для поиска пропавшего вертолета на архипелаг прибыли российские спасатели из отрядов «Центроспас» и «Лидер», в том числе 17 водолазов.

В ходе поисково-спасательных операций место крушения вертолета было обнаружено в двух километрах от мыса Хеер в акватории Баренцева моря.

В настоящий момент к поисковым работам привлечены более 40 спасателей МЧС. Судьба российских граждан, находившихся на борту воздушного судна, неизвестна.

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