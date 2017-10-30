Шаманов: Россия практически выполнила основные военные задачи в Сирии

Астана, , 10:48 — REGNUM Основные задачи российской военной операции в Сирийской Арабской Республике практически выполнены, заявил 30 октября глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Выступая на встрече комитетов нижней палаты парламента Казахстана и Госдумы РФ Шаманов подчеркнул, что до конца 2017 года правительственные войска Сирии восстановят контроль над восточной границей, а ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратит свое существование как организованная военная структура.

«В целом можно считать, что основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены», — цитирует главу комитета Госдумы по обороне ТАСС.

Шаманов добавил, что с начала военной операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ с 2015 года домой вернулись более миллиона сирийских граждан.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сирии в распоряжении боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось не более 5% территории страны, которые уже не дают террористам такой финансовой поддержки, как раньше.

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По его словам, за два года операций в Сирии ВКС смогли добиться прекращения финансирования террористической группировки за счет добычи нефти, тогда как до 2015 года террористы от продажи нефти получали около $3 млрд в год. За это время было уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 126 станций перекачки, а также 184 завода по переработки нефти и около четырех тысяч бензовозов.

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