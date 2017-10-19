Казахстан согласился пропускать автобусы и пустые фуры из Киргизии

Астана, , 12:41 — REGNUM Правительство Казахстана согласно обеспечить приоритетный порядок пересечения киргизско-казахской границы гражданам с личным багажом, регулярным пассажирским рейсовым автобусам, легковым и порожним грузовым машинам. Об этом договорились казахстанский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и его киргизстанский коллега Сапар Исаков, посетивший Астану с официальным визитом.

«Как неоднократно отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отношения двух братских государств должны быть образцовыми во всех отношениях и стать примером эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», — прокомментировал это событие глава казахстанского кабмина.

Также по итогам встречи была достигнута договоренность о создании межправительственной рабочей группы под председательством первых вице-премьер-министров Казахстана и Киргизии для подготовки совместной дорожной карты по актуальным вопросам двусторонних экономических отношений.

ИА REGNUM напоминает, что проблемы с пропуском граждан и автотранспорта на киргизско-казахской границе возникли 10 октября 2017 года из-за перехода казахстанских пограничников на усиленный режим несения службы в связи с президентскими выборами в Киргизии, состоявшимися 15 октября.

Впоследствии погранслужба Казахстана не стала снимать ограничения, объяснив это плановой операцией по выявлению лиц, причастных к терроризму и нелегальной миграциии, а также борьбой с контрабандой.

Неофициальной причиной, по мнению ряда экспертов и СМИ, мог стать конфликт между киргизстанскими и казахстанскими властями, спровоцированный целым рядом заявлений президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с резкой критикой в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также встречей казахстанского лидера с Омурбеком Бабановым — основным конкурентом кандидата в президенты Киргизии от партии власти Сооронбая Жээнбекова. Переговоры Назарбаева с Бабановым киргизстанские власти расценили как попытку вмешательства в ход президентских выборов.

В итоге правительство Киргизии пожаловалось на действия казахстанских властей в Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию. Казахстан же заявил о безосновательности таких претензий.