Власти Киргизии пожаловались в ВТО из-за ситуации на границе с Казахстаном

Бишкек, , 12:11 — REGNUM Правительство Киргизии направило обращение в секретариат Всемирной торговой организации в связи с ситуацией, сложившейся из-за введения Казахстаном дополнительных мер контроля на киргизско-казахстанской и российско-казахстанской границе. Об этом сегодня, 17 октября, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Киргизстанские власти считают, что, сделав это, Казахстан нарушил целый ряд ключевых норм Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашения об учреждении ВТО.

При этом в качестве основного аргумента правительство привело статистические данные, которые демонстрируют, что после предпринятых казахстанскими пограничниками мер на крупных и самых оживленных пунктах пропуска «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» пропуск граждан и автотранспорта из Киргизии сократился в 2,4 раза.

«Киргизская Республика, являясь полноправным членом Всемирной торговой организации, равно как и Республика Казахстан, в полной мере будет отстаивать свои права в рамках ВТО», — подчеркивают киргизстанские власти.

Также министерство экономики Киргизии направило руководству Евразийской экономической комиссии письмо, в котором пожаловалось на проблемы, которые испытывают киргизстанские грузоперевозчики и предприниматели из-за того, что власти Казахстана не соблюдают нормы права Евразийского экономического союза, пишет пресс-служба ведомства.

«На самых оживленных пунктах пропуска «Ак-Жол» и «Ак-Тилек» среднее ежедневное количество пропуска из Киргизии до введения Казахстаном дополнительных мер составляло 8 176 граждан и 662 транспортных средства, из которых 388 грузовых. С 10 октября 2017 года этот показатель снизился до 3 446 лиц и 357 транспортных средств, из которых 162 грузовых. При этом в период с 10 октября по 16 октября 2017 года на всех пунктах пропуска на границе с Казахстаном образуются пробки численностью от 100 до 300 машин», — констатируют в ведомстве.

По мнению киргизстанских чиновников, введенный Казахстаном дополнительный контроль во всех пунктах пропуска на киргизско-казахстанской границе противоречит основным принципам и целям Договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей Евразийской экономической интеграции и функционирования единого рынка Евразийского альянса.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года казахстанские пограничники усилили контроль на расположенных на киргизско-казахстанской границе пунктах пропуска из-за выборов президента Киргизии, намеченных на 15 октября. Это привело к тому, что досмотр пересекающих границу автомобилей стал проводиться в несколько раз дольше обычного.

Из-за этого на границе образовались многокилометровые пробки из нескольких сотен автомобилей.

Читайте также: Астана мстит? В Киргизии опасаются блокады Казахстана

Также, как сообщают СМИ Киргизии, аналогичная ситуация сложилась и на пограничных пунктах пропуска на границе Казахстана с Россией, где киргизстанские легковые и грузовые машины досматривают по несколько часов.

Некоторые эксперты предполагают, что ситуация может быть напрямую связана с регулярными нелицеприятными высказываниями действующего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по отношению к властям Казахстана и, в частности, в адрес его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Читайте также: Президент Киргизии раскритиковал Нурсултана Назарбаева

Считается, что таким образом казахстанское правительство демонстрирует киргизстанским властям, что при желании в любой момент может устроить соседней стране транспортную блокаду.

Читайте также: Казахстан вернул Киргизии более 105 тонн продукции

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан ограничил ввоз молочной продукции из Киргизии