Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
Радио REGNUM
Москва, 4 мая 2017, 18:00 — REGNUM
- Украина минирует Азовское море;
- Таллину предложено отказаться от русского образования;
- В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»;
- Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/296
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
Главное сегодня
NB!
04.05.17
«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
NB!
04.05.17
Миссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф