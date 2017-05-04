Столице Эстонии предложено отказаться от русского образования

Таллин, , 11:42 — REGNUM Предвыборная платформа крупнейшей оппозиционной праволиберальной Реформистской партии на местных выборах в Таллине предусматривает перевод всей системы образования на эстонский язык, начиная с детского сада. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на председателя таллинского округа реформистов и кандидата в столичные мэры Кристена Михала.

Если система образования в столице Эстонии изменится, это будет означать отказ для практически половины населения Таллина (русскоязычные жители) от образования на родном языке, включая начальное и основное.

«Мы хотим принципиально изменить систему образования — чтобы вся она, начиная с детского сада, была единой и эстоноязычной. В результате исчезла бы почва для противопоставления эстоноязычных и русскоязычных людей, а также для различных заявлений двум разным аудиториям, используемая правящей в столице левой Центристской партией», — пояснил Михал.

Он напомнил, что сегодня образование на эстонском языке начинается с гимназии, где можно учиться по 60% предметов на эстонском языке и по 40% — на русском.

«При единой системе обучение на эстонском языке начиналось бы в детском саду. В таком случае пропал бы вопрос о знании языка, будущих проблемах с изучением языка и разных информационных пространствах», — пояснил Михал.

Лидер таллинских реформистов также заявил, что «если кто-то захочет учиться на другом языке — английском, русском или финском — то для этого будут возможности вне единой системы образования», то есть платно или в качестве факультативных или занятий выходного дня. «Начиная (обучение на эстонском языке) с детского сада, у нас не было бы больше причин говорить о языковой проблеме», — убежден политик.

Напомним, праволиберальная Реформистская партия Эстонии входила в правительство Эстонии с 1996 года, а с 2006 года по осень 2016 года возглавляла его. Время 10-летнего правления этой партии включило в себя наступление на русское образование, «бронзовые события» апреля 2007 года, срыв подписания пограничного договора с Россией, милитаризацию госбюджета страны, расширение репрессий против пророссийских организаций в Эстонии, поддержку «цветных революций» и антироссийских организаций на территории бывшего СССР, лоббирование НАТО в Грузии, Молдавии и Украине, многочисленные инициативы в структурах ЕС и НАТО по санкциям в отношении Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, русский язык считают родным (домашним) языком общения 29,6% населения Эстонии, эстонский — 68,4%, на долю остальных языков в стране приходится 2%. Специалисты департамента отмечают, что родной язык играет основную роль в формировании идентичности человека. На эстонском языке дома говорят 883 707 человек, что значительно ниже количества людей, назвавших при переписи себя эстонцами. Меньше всего носителей эстонского языка в приграничном с Россией северо-восточном уезде Ида-Вирумаа (16%) и в Таллине и его пригородах Харьюмаа (59%).

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