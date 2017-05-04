В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»

Астана, , 10:32 — REGNUM Руководство одного из казахстанских государственных информагентств запретило своим региональным корреспондентам писать о шествии «Бессмертного полка» в городах страны, сообщает казахстанская газета «Время». По данным издания, региональные корреспонденты агентства получили в рабочем чате в WhatsApp сообщение следующего содержания:

«Здравствуйте. Хочу предупредить всех региональных корреспондентов о том, что тема «Бессмертного полка» у нас на страницах не приветствуется. Это движение российское. Инициатива принадлежит России. Наша задача сохранить самобытность казахстанского общества», — приводит «Время» выдержку из переписки.

Отметим, что автор статьи в газете «Время» Стас Киселёв на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал скриншот этой переписки. Название агентства в этом скриншоте заретушировано, однако пользователи соцсетей в комментариях называют государственное информагентство «Казинформ».

Напомним, как уже неоднократно сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 мая в Казахстане активизируются национал-популистские слои общества, требующие отменить празднование 9 мая или запретить ношение георгиевских лент. Акция «Бессмертный полк» также становится объектом для нападок.

К примеру, на днях на портале «Алтын-Орда» была опубликована статья с призывом к полному запрету Бессмертного полка по примеру Узбекистана.

«Скоро начнётся шествие «бессмертного полка», пропаганда совка. Мы всегда чтили своих предков, уважали. Но пора их оставить в покое, 72 года прошло. По шариату им это тяжело, когда мы ходим толпой и демонстрируем их фотографии. Это харам (грех — ИА REGNUM ). Жертв Голодомора ведь мало кто вспоминает. В этот день делать лучше дуга (молиться — ИА REGNUM ), сходить в мечеть, поставить свечи в церкви. Так будет лучше. И нам, и душам ушедших в мир иной предков. Чем заниматься открытой показухой, торгуя памятью о них. Деньги и расходы на эти шествия лучше раздайте нуждающимся. Это чистой воды кремлевская пропаганда. Нам ее надо запретить, как запретили ее в Узбекистане» — говорится в статье.

Напомним, в 2016 году акимат (мэрия) Чимкента запретил шествие Бессмертного полка в городе. После того как поднялась волна негодования, решение было пересмотрено, и провести акцию разрешили. Однако назначили ее на 8 мая. В итоге из-за всей этой неразберихи Бессмертный полк прошел по городу дважды — 8 и 9 мая.