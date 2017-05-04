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Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья

Общество

Президент РФ также направил губернаторов лично сообщить людям о переезде из аварийного жилья

Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 4 мая 2017, 14:27 — REGNUM  Разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны — соответствующий проект закона правительством РФ разработан.

Президент также попросил разобраться со случаями, когда «люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения».

Кроме того, Путин предложил финансово поощрять регионы за своевременное завершение программы по расселению аварийного жилья.

«Я предлагаю подумать о мерах их поощрения, включая финансовые. Также обращаюсь к губернаторам и руководителям регионов, которые в сроки явно не укладываются, причем по известным причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе и из-за очевидных управленческих промахов», — сказал Путин, потребовав «взять на себя персональную ответственность за ситуацию», «не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь 2017 года.

Полностью завершили программу 14 регионов: Калининградская, Московская, Рязанская, Магаданская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области, Ингушетия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Москва и Санкт-Петербург.

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