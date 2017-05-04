Украина минирует Азовское море

Киев, , 14:21 — REGNUM В занятом украинскими войсками Мариуполе 4 мая состоялось первое занятие с группой саперов ВСУ, которые будут обучать украинских морских пехотинцев установке морских противодесантных мин. Занятия по морскому минированию включают теоретический курс и практику в прибрежной полосе акватории Азовского моря. В учебную группу из разных саперных подразделений украинской армии, расквартированных в Мариуполе, отобрали 10 человек. Весь цикл занятий будут проводить иностранный инструктор, говорящий на английском языке, вместе с приставленным к нему переводчиком.

Морские противодесантные мины устанавливаются вблизи берега, на глубине от 1,0 до 1,5 метров, на специальных якорных приспособлениях. В случае, если плавсредство десантирования или кто-нибудь из личного состава десанта заденут устройство, мина должна взорваться.

Известно также, что в расположение подразделения ВСУ, где началась подготовка саперов по части установки морских противодесантных мин.