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Украина минирует Азовское море

Политика

Силы ВС Украины начали минировать Азовское море противодесантными минами и проводить учения с иностранными инструкторами

Киев, 4 мая 2017, 14:21 — REGNUM  В занятом украинскими войсками Мариуполе 4 мая состоялось первое занятие с группой саперов ВСУ, которые будут обучать украинских морских пехотинцев установке морских противодесантных мин. Занятия по морскому минированию включают теоретический курс и практику в прибрежной полосе акватории Азовского моря. В учебную группу из разных саперных подразделений украинской армии, расквартированных в Мариуполе, отобрали 10 человек. Весь цикл занятий будут проводить иностранный инструктор, говорящий на английском языке, вместе с приставленным к нему переводчиком.

Морские противодесантные мины устанавливаются вблизи берега, на глубине от 1,0 до 1,5 метров, на специальных якорных приспособлениях. В случае, если плавсредство десантирования или кто-нибудь из личного состава десанта заденут устройство, мина должна взорваться.

Известно также, что в расположение подразделения ВСУ, где началась подготовка саперов по части установки морских противодесантных мин.

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