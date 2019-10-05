Новосибирск, , 13:28 — REGNUM На базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА) создана проектная лаборатория для разработки «летающего автомобиля». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Проектная лаборатория стала совместным проектом ФПИ и СибНИА. В ближайшие четыре года сотрудники лаборатории должны разработать технический облик аэромобиля, провести испытания в аэродинамической трубе, а также изготовить прототип летательного аппарата.

Разрабатываемый аэромобиль сможет пролетать до 1000 км со скоростью свыше 300 км/ч, максимальная полезная нагрузка составит 500 кг. Для взлёта и посадки «летающего автомобиля» потребуется площадка размером 50×50 метров. Приоритетным направлением использования разрабатываемого транспорта станет проведение спасательных операций.

Отметим, различные модели «летающих автомобилей» разрабатываются многими компаниями, включая китайскую Geely Group, немецкую Audi, турецкую Bayker Makina и японскую NEC. Одним из первых подобных лёгких воздушных судов, запущенных в серийное производство, может стать аэромобиль американской компании Opener BlackFly.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года представитель Opener рассказал о планах компании по запуску продаж электрического аэромобиля BlackFly до конца 2019 года.

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