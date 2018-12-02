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Audi представила прототип летающего беспилотного такси

Техника

На конференции в Амстердаме была представлена работающая модель, выполненная в масштабе 1 к 4

Audi представила прототип летающего беспилотного такси
Цитата из к/ф «Пятый элемент». реж Люк Бессон. 1997. Франция
Летающее такси

Амстердам, 2 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  Уменьшенная модель беспилотного летающего такси Pop. Up Next была представлена на конференции Amsterdam Drone Week в Амстердаме. Об этом сообщает INSIDEEVs.

Проект Pop. Up Next является совместной разработкой компаний Audi, Airbus и Italdesign. Концепция представляет собой электрический автомобиль, который может присоединяться к летающему модулю.

На конференции в Амстердаме была представлена работающая модель, выполненная в масштабе 1 к 4. Уменьшенный модуль выполнил первый публичный испытательный полёт.

В Audi отметили, что урбанизация рано или поздно приведёт к необходимости распределения трафика между наземным и воздушным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представитель компании Opener сообщил, что продажи летающих автомобилей BlackFly начнутся в 2019 году.

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Автопром
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