Токио, , 08:44 — REGNUM

Японский производитель электроники NEC Corp. представил «летающий автомобиль», большую беспилотную машину с четырьмя пропеллерами, способную парить в воздухе около минуты на высоте 3 метров. Об этом передает Associated Press.

Испытания транспортного средства были проведены 5 августа на объекте NEC в пригороде Токио, в специально сооруженной гигантской клетке, с соблюдением всех мер предосторожности.

Напомним, NEC входит в число более чем 80 компаний-спонсоров летающего автомобиля Captivator. Первый «летающий автомобиль» японской компании Cartivator разбился в процессе его демонстрации в 2017 году.