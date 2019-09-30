Пекин, , 15:55 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely Group в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце октября 2019 года начнёт строительство завода, который будет выпускать летающие автомобили Terrafugia. Об этом сообщает пресс-служба Geely.

Компания ищет подрядчика для строительства. Сроки строительства объекта составляют 12 месяцев. С конвейера первые Terrafugia сойдут в конце 2020 года.

Площадь завода составит порядка 182 504 квадратных метров. На них разместятся производственные цеха и площадка для испытаний летающих авто.

Известно что летающие машины будут продаваться не только на внутреннем рынке.

Напомним, компания Geely приобрела фирму Terrafugia в 2017 году. Эта компания является наиболее знаменитым производителем аппаратов, которые называют «летающими автомобилями».

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