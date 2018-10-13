Суббота, 13 Октября 2018 года
14:34:22 МСК

Летающие автомобили BlackFly поступят на рынок США в 2019 году

Техника

Первые аэромобили поступят в продажу уже в 2019 году, однако их нельзя будет использовать в городах

Летающие автомобили BlackFly поступят на рынок США в 2019 году
«Летающие» автомобили

Вашингтон, 13 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Продажи электрического летающего автомобиля BlackFly американской компании Opener начнутся в 2019 году, заявил представитель компании агентству CNBC.

Американская компания Opener, основанная соучредителем компании Google Ларри Пейджем, пригласила журналиста CNBC для презентации летающего автомобиля BlackFly.

В компании рассказали, что проекты летающих автомобилей позволят преодолеть транспортные проблемы в больших городах. Новые разработки двигательных установок и аккумуляторов позволят выйти на массовое производство подобных транспортных средств в недалеком будущем.

BlackFly представляет собой сверхлегкое летательное транспортное средство с вертикальным взлетом. Двухместный аэромобиль сможет развивать скорость до 100 км/ч. Представитель Opener заявил, что первые аэромобили поступят в продажу уже в 2019 году, однако их нельзя будет использовать в городах.

BlackFly классифицируются в США как сверхлегкие самолеты, использование которых регламентируется не только федеральным законом, но и законами штатов. Представитель Opener отметил, что именно регулирование использования подобных транспортных средств станет самой сложной проблемой, с которой столкнутся производители аэромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года правительство Японии создало совет по выработке и вводу в действие правил для летающего автотранспорта. Этот совет, в который вошли представители коммерческих компаний и правительства Японии, должен разработать общие правила для пассажирских перевозок летающим автотранспортом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить