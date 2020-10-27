Пекин, , 03:19 — REGNUM Частные фонды Китая управляли 15,12 трлн юаней (около $2,27 трлн) средств на конец сентября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно отраслевой информации, предоставленной Китайской ассоциацией управления активами, данный показатель был на 0,6% больше, чем по данным на конец августа.

Количество зарегистрированных частных фондов в стране достигло 91 809 на конец прошлого месяца. Около 24 480 учреждений управляли этими фондами, что на 0,13% больше, чем месяцем ранее.

Напомним, что Китайская ассоциация управления активами была создана в 2012 году в качестве саморегулируемого органа в сфере взаимных фондов Китая.