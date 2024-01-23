Пхеньян, 24 января, 2024, 00:17 — ИА Регнум. В Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, снесли памятник «Арка Воссоединения», символизирующий перемирие с Южной Кореей. Об этом во вторник, 23 января, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Агентство напомнило, что информация о намерении снести памятник появилась после речи Ким Чен Ына в Верховном народном собрании 15 января, в которой северокорейский лидер назвал монумент «бельмом на глазу». Кроме того, он приказал внести в конституцию поправки, согласно которым Южная Корея является «главным и неизменным врагом».

В начале года лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогодней встречи с командирами Корейской народной армии заявил, что государство без колебаний «нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», используя при этом весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея пойдут на военную конфронтацию с КНДР. Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что 2024 год станет решающим в вопросе «расцвета укрепления подготовки к войне».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре постоянный представитель КНДР при Организации Объединённых Наций Ким Сон назвал Южную Корею военной колонией США, не имеющей права вмешиваться в развитие отношений между суверенными государствами.