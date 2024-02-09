Пхеньян, 9 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Руководство КНДР подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын 9 февраля, выступая по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

AP/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Будет разумной мерой в рамках национальной политики для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем принять решение оккупировать их территории при возникновении чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян без колебаний мобилизует все возможности, если кто-либо применит силу в отношении КНДР. Он также назвал Южную Корею марионеткой в чужих руках, которая стала наиболее вредоносным врагом для своего северного соседа.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Пхеньяне снесли монумент «Арка Воссоединения», символизирующий перемирие между КНДР и Южной Кореей. Перед этим Ким Чен Ын назвал памятник бельмом на глазу.

Северокорейский лидер 10 января назвал Южную Корею главным врагом КНДР. Он призвал продолжать укреплять оборонные возможности страны. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян не собирается нападать, но и избегать войны не будет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 февраля раскритиковала заявление президента Республики Корея Юн Сок Ёля, что КНДР — единственное государство в мире, законодательно закрепившее нанесение превентивного ядерного удара. Российский дипломат назвала эти слова откровенно тенденциозными и заявила, что они направлены на маскировку агрессивных планов против Северной Кореи.