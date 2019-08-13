Во Владивостоке в преддверии V Восточного экономического форума 12−13 августа проходит российско-индийский форум. Индийская делегация во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом прибыла на остров Русский по поручению премьер-министра Индии Нарендры Моди, который приглашен в качестве главного гостя на ВЭФ-2019. С российской стороны участвуют министры различных ведомств, дальневосточные губернаторы и бизнес-структуры.