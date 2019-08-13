13 Августа
 
4:57

Индия крайне заинтересована в нефтегазовых месторождениях Русской Арктики

Индия заинтересована в ещё большем вкладе России в трансформацию энергетического сектора своей страны.

4:54

Индия очертила сферу своих интересов на Дальнем Востоке

Индийскую сторону на Дальнем Востоке интересует добыча полезных ископаемых. В таких сферах как лесопереработка и керамика представители бизнеса готовы начать сотрудничество уже в ближайшее время.

4:49

Делегация из Индии рассматривает бизнес-участие в проектах с регионами ДФО

В рамках российско-индийского форума во Владивостоке уже прошли сессии по туризму, медицине, строительству морских портов. Губернаторы регионов Дальнего Востока активно участвуют в обсуждениях и представляют различные возможности своих территорий.

4:47

Министр торговли Индии обсудил с российской стороной проекты по туризму

Глава Минвостокразвития Александр Козлов обсудил с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом вопросы развития туризма в Приморье.