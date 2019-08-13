13 Августа
4:57
Индия крайне заинтересована в нефтегазовых месторождениях Русской Арктики
Индия заинтересована в ещё большем вкладе России в трансформацию энергетического сектора своей страны.
4:54
Индия очертила сферу своих интересов на Дальнем Востоке
Индийскую сторону на Дальнем Востоке интересует добыча полезных ископаемых. В таких сферах как лесопереработка и керамика представители бизнеса готовы начать сотрудничество уже в ближайшее время.
4:49
Делегация из Индии рассматривает бизнес-участие в проектах с регионами ДФО
В рамках российско-индийского форума во Владивостоке уже прошли сессии по туризму, медицине, строительству морских портов. Губернаторы регионов Дальнего Востока активно участвуют в обсуждениях и представляют различные возможности своих территорий.
4:47
Министр торговли Индии обсудил с российской стороной проекты по туризму
Глава Минвостокразвития Александр Козлов обсудил с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом вопросы развития туризма в Приморье.