Якутск, , 03:04 — REGNUM

Премьер-министр Якутии Владимир Солодов на российско-индийском форуме 12 августа во Владивостоке представил проект алмазогранильного кластера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Делегация от Якутии приняла участие в пленарном заседании «Российско-индийское сотрудничество на Дальнем Востоке» .

«В ходе переговоров и встреч договорились о предметном сотрудничестве и потенциальном вхождении индийских компаний штата Гуджарат в индустриальный парк «Кангалассы», — пояснил спикер правительства Якутии Владимир Солодов.

Он представил проект алмазогранильного кластера.

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Кроме этого якутские и индийские предприниматели и министры обсудили строительство кинопавильона в Якутске, туристические проекты, сферу образования и лесопереработку. По итогам работы было подписано соглашение о сотрудничестве между Якутией и индийским штатом Гуджарат.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 августа во Владивостоке на острове Русский проходит российско-индийский бизнес-форум.

Делегацию из пяти штатов Индии возглавил министр торговли и промышленности Пиюш Гойял.