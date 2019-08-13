Якутск, 13 августа 2019, 03:04 — REGNUM
Премьер-министр Якутии Владимир Солодов на российско-индийском форуме 12 августа во Владивостоке представил проект алмазогранильного кластера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Делегация из Индии рассматривает бизнес-участие в проектах с регионами ДФО
Делегация от Якутии приняла участие в пленарном заседании «Российско-индийское сотрудничество на Дальнем Востоке» .
«В ходе переговоров и встреч договорились о предметном сотрудничестве и потенциальном вхождении индийских компаний штата Гуджарат в индустриальный парк «Кангалассы», — пояснил спикер правительства Якутии Владимир Солодов.
Он представил проект алмазогранильного кластера.
Читайте также: Делегация из Индии рассматривает бизнес-участие в проектах с регионами ДФО
Кроме этого якутские и индийские предприниматели и министры обсудили строительство кинопавильона в Якутске, туристические проекты, сферу образования и лесопереработку. По итогам работы было подписано соглашение о сотрудничестве между Якутией и индийским штатом Гуджарат.
Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 августа во Владивостоке на острове Русский проходит российско-индийский бизнес-форум.
Делегацию из пяти штатов Индии возглавил министр торговли и промышленности Пиюш Гойял.