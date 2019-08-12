Владивосток, , 10:34 — REGNUM

Глава Минвостокразвития Александр Козлов обсудил с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом вопросы развития туризма в Приморье в рамках двухдневного форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Одну из перспективных площадок Владивостока для реализации туристических проектов — бухту Новик, показали индийскому министру.

«Если индийский инвестор вложится в инфраструктуру и будет привлекать своих туристов, мы будем только рады. Главное — обеспечить пассажиропоток туристов из Индии, которые смогут пользоваться этими услугами», — пояснил министр Александр Козлов.

Напомним, одним из стимулов развития въездного туризма на Дальнем Востоке стала электронная виза. С августа 2017 года подано более 108 тыс. заявлений на оформление электронной визы.

Показали индийской делегации приморскую сцену Мариинского театра и океанариум.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на острове Русский в ДВФУ открылся бизнес-форум индийских и российских предпринимателей, министров и глав регионов Дальнего Востока.

В пленарном заседании выступит вице-премьер РФ Юрий Трутнев.