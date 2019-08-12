Владивосток, , 09:18 — REGNUM

Во Владивостоке 12 августа начался двухдневный форум представителей Индии и российских министров, губернаторов и предпринимателей. Индийскую делегацию из пяти штатов страны возглавил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта по итогам совместных деловых встреч и сессий планируется заключить 86 соглашений.

В планах — обсуждение инвестпроектов в фармацевтике, туризме, горнорудной отрасли, энергетике, лесопереработке, в сельском хозяйстве.

Уже прошли сессии по туризму, медицине, строительству морских портов. Губернаторы регионов Дальнего Востока активно участвуют в обсуждениях и представляют различные возможности своих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный форум проходит во Владивостоке на острове русский в рамках участия Индии в ВЭФ-2019.