Владивосток, , 12:31 — REGNUM

Индия видит потенциал сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке сразу в нескольких сферах и направлениях. Так, в частности, индийскую сторону интересует добыча полезных ископаемых. Об этом сегодня, 12 августа, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, прибывший на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума во главе делегации своей страны.

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Глава министерства уточнил, что это, прежде всего, коксующийся уголь, литий, медь, руда, а также алмазы.

Ещё одна сфера сотрудничества — туризм. По словам Гояла, которые приводит РИА Новости, индийская сторона может обучать молодёжь России тому, как принимать туристов, обучать их языку и развивать таким образом туризм в регионе. Кроме того, учитывая огромную территорию России, здесь можно развивать пищевую промышленность.

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«Можем обрабатывать пищевую продукцию здесь и поставлять её в РФ и другие страны», — добавил министр.

Также он добавил, что в таких сферах как лесопереработка и керамика представители бизнеса готовы начать сотрудничество уже в ближайшее время. Кроме этого, планируется обсудить с российской стороной сотрудничество в образовании.

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