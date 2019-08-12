Владивосток, , 17:02 — REGNUM

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, в ходе визита во Владивосток, заявил о неподдельном интересе индийской стороны к разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике.

Арктика М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

«Необходимо обратить внимание на совместное развитие Севеморпути, что откроет больше возможностей для России и Индии. Хотим обратить внимание на разработку нефтегазовых месторождений. Готовы проводить разведочные работы в Арктической зоне», — передает слова Пиюша Гояла РИА «Новости».

При этом глава индийской делегации высоко оценил вклад России в развитие энергетического сектора своей страны и особенно его газовой составляющей:

«Энергетическое партнерство с Россией у нас очень крепкое… Российская сторона является доверительным партнером в сфере энергетики. Мы пытаемся основывать нашу экономику полностью на газе. Мы хотим, чтобы в каждом доме был газовый трубопровод, чтобы наша промышленность была основана на газе. И я чувствую, что даже до начала ежегодного саммита между нашими лидерами министры энергетики и бизнес, энергетические компании обсудят этот вопрос», — отметил министр и добавил, что Индия заинтересована в еще большем вкладе России в трансформацию энергетического сектора своей страны.

Представительная индийская делегация во главе Пиюшем Гоялом, находится во Владивостоке по поручению премьер-министра Индии Нарендры Моди, который приглашен в качестве главного гостя на V Восточный экономический форум.

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Ранее ИА REGNUM сообщало отом, что Россия и Индия готовятся подписать на полях ВЭФ-2019 стратегическое соглашение о взаимовыгодном использовании объектов оборонной инфраструктуры. В случае подписания Индия получит доступ к Северному морскому пути, портам и энергоресурсам в российской части Арктики.