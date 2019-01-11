Орловская область рассчитывает на особую экономическую зону

Орел, , 16:23 — REGNUM Заявку на создание особой экономической зоны направили власти Орловской области в министерство экономического развития РФ.

«Отдали все необходимые документы в министерство и ждем их оценки», — цитирует «Коммерсантъ-Черноземье» представителя пресс-службы областного правительства.

По расчетам властей, ОЭЗ может появиться в Мценском районе Орловской области на площадке в 400 га рядом с индустриальным парком «Зеленая роща».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года проект особой экономической зоны в Орловской области был представлен президенту РФ Владимиру Путину. На тот момент еще врио губернатора Андрей Клычков назвал ОЭЗ возможностью «рывка» для региона.

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Чуть раньше замглавы Минэкономразвития Вадим Живулин отметил, что ведомство готово поддержать заявку региона на создание ОЭЗ.

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В 2016 году в России был введен мораторий на создание ОЭЗ. Первой ОЭЗ, получившей одобрение президента за долгое время, стала особая экономическая зона в Воронежской области. На днях было подписано постановление правительства РФ о создании ОЭЗ в Воронеже.

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Добавим, что ранее власти Орловской области уже предпринимали попытки создать ОЭЗ — теперь уже бывший губернатор Вадим Потомский анонсировал ее создание в 2015 году. Однако проект реализовать так и не удалось.

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