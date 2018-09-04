Орловский врио губернатора попросил президента об ОЭЗ

Москва, , 14:32 — REGNUM Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в получении разрешения на размещение на территории региона особой экономической зоны. Об этом Клычков попросил президента в ходе встречи 4 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сейчас снят мораторий. Мы по границе транспортного коридора рассмотрели 14 производственных площадок, на которых может возникнуть, может появиться особая экономическая зона. Замминистра экономического развития был в регионе. Мы детально проработали, конечно, сократили количество. Мы просим поддержать. Это будет возможность рывка для региона, потому что у нас профицит по сельскохозяйственной продукции, и мы хотели бы акцент сделать именно на перерабатывающей промышленности, что позволило бы расти региону», — заявил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 сентября, врио губернатора Орловской области доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе и о проделанной работе с момента его назначения на должность — 5 октября 2017 года.

Добавим, что ранее Владимир Путин, несмотря на приостановку создания ОЭЗ на территории РФ, одобрил проект создания особой экономической зоны в пригороде Воронежа.

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