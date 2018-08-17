Минэкономразвития поддержит создание ОЭЗ в Орловской области

Орел, , 22:59 — REGNUM Министерство экономического развития России готово поддержать заявку Орловской области на создание особой экономической зоны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Живулин во время поездки в регион 17 августа, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, в Живулин осмотрел площадку, на которой власти Орловской области намерены создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа, а также встретился с потенциальными резидентами.

«Резиденты ОЭЗ получают таможенные преференции и льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному и транспортному налогам. На данный момент порядка 20 компаний рассматривают возможность стать резидентами ОЭЗ. Это, безусловно, даст хороший импульс для развития экономики региона», — сказал замминистра.

Напомним, ранее в августе президент России Владимир Путин снял мораторий на создание новых особых экономических зон, действовавший с 2016 года. Орловская область стала одним из первых после отмены моратория регионов, которые заявили о готовности внедрить у себя данный инструмент развития территорий.