Банкротство топ-менеджмента «Тракторных заводов» продолжат в октябре

Москва, , 13:17 — REGNUM Стали известны подробности банкротства зятя известного российского режиссёра Никиты Михалкова — гендиректора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова. До вынесения решения, которое пока не вступило в законную силу, но и апелляционная жалоба не подавалась, сторона защиты ссылалась на то, что у директора крупнейшей российской группы «отсутствуют достаточный источник доходов и имущество, за счет которых могут быть полностью или частично погашены требования кредиторов». Также назначена дата судебных слушаний, когда Арбитражный суд Москвы рассмотрит аналогичный иск того же «Бинбанка», но уже к председателю совета директоров концерна Михаилу Болотину. Обоснованность претензий к нему будет рассмотрена 11 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долг Альберта Бакова составил 78,091 млн рублей, обязательства подтверждены вступившим в законную силу решением Таганского районного суда г. Москвы от 14.02.2017 года.

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В рамках заседания истец настаивал на признании должника банкротом и введении процедуры реализации имущества, так как, несмотря на то, что «судом неоднократно удовлетворялись ходатайства представителя должника об отложении судебного разбирательства с целью представления возможности мирного урегулирования возникшего спора», «ни в одном из судебных заседаний доказательств конкретных действий по сближению позиций сторон представлено не было».

Более того, «в материалах дела доказательств соответствия Бакова Альберта Владимировича требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов» нет. Кроме того, при выборе процедуры продажи имущество в расчёт брались доводы «представителя должника о том, что у гражданина отсутствуют достаточный источник доходов и имущество, за счет которых могут быть полностью или частично погашены требования кредиторов».

Срок реализации имущества Альберта Бакова — шесть месяцев, финансовым управляющим назначен Борис Кладов. Следующее заседание по банкротному делу пройдёт 19 февраля 2019 года.

Решение по банкротному делу Альберта Бакова может быть оспорено до 6 октября 2018 года, но пока апелляционная жалоба в суд не поступала.

Тем временем, Баков попытался вступить в банкротное дело Михаила Болотина третьим лицом без самостоятельных требований, но суд отклонил ходатайство, уточнив, что «не представлено доказательств, подтверждающих, что принятый по настоящему делу судебный акт повлияет на права и обязанности Бакова А. В». Из-за ряда ходатайств слушание по делу Болотина, назначенное на 11 сентября, было перенесено на 11 октября 2018 года.

«Представитель заявитель поддержала ранее заявленное ходатайство об уточнении задолженности, пояснила, что сумма частичного гашения задолженности учтена заявителем. Просила ввести процедуру реализации имущества гражданина. Не возражала против отложения судебного заседания на непродолжительный срок», — отмечается в определении суда и уточняется, что должнику дается время на то, чтобы «предпринять меры по урегулированию спора во внесудебном порядке, в случае урегулирования спора во внесудебном порядке представить соответствующие доказательства суду в срок до следующего судебного заседания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе концерна свыше двух десятков компаний в восьми регионах России: Чувашии, Мордовии, Калерии, Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях, в Алтайском крае. Финансовые сложности у компании возникли после того, как она не смогла выплатить кредит на сумму более 68,5 млрд рублей (по другим сведениям — свыше 80 млрд рублей), в 2015 году права требования которого перешли к Внешэкономбанку. В 2017 году кредитор начал в судебном порядке с разных компаний концерна требовать возврата долга, в том числе были поданы и банкротные иски, например, к управляющей компании концерна — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». Она пока находится под наблюдением.

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В августе 2018 года, чтобы избежать остановки производства «Тракторных заводов», в чей дивизион входят не только гражданские предприятия, но и оборонные заводы, в том числе уникальные, было принято решение передать концерн госкорпорации «Ростех». ВЭБ сообщил, что концерн ожидает финансовое оздоровление. Управлять оборонным «пулом» будет сам «Ростех», а гражданским предприятиям найдут частного инвестора. Среди возможных называют машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» (ООО «Холдинг Транспортные компоненты»), чьим единственным акционером является кипрская компания Tadorix Consultants Limited.

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В это же время, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВЭБ к 13 компаниям группы и теперь им придётся солидарно выплатить почти 30 млрд рублей.

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