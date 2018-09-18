30 млрд рублей на 13 компаний: ВЭБ выиграл иск к группе «Тракторные заводы»

Москва, , 04:15 — REGNUM Компаниям, входящим в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», придётся солидарно выплатить в пользу Внешэкономбанка почти 30 млрд рублей задолженности, процентов и неустойки по кредитному договору от 2010 года. Решение Арбитражного суда Москвы в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано, ответчиками выступают 13 компаний холдинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» 8 августа 2017 года, но долгое время рассмотрение дела откладывалось, продлившись свыше года.

Претензии ВЭБ возникли к 13 компаниям группы: ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ООО «Агромашхолдинг», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВГТЗ», ООО «Владимирский моторно-тракторный завод», ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части» и АО «Четра — промышленные машины». Третьим лицом в деле участвовала Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Общая сумма предъявленных истцом требований составила 29 936 970 540 рублей 84 копейки. Кредит был выдан ВЭБ 2 ноября 2010 года, второй стороной по нему выступала управляющая компания группы — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

Компаниям солидарно предстоит выплатить 15 млрд рублей основного долга, 11 400 029 682,77 рубля процентов за пользование кредитом, 1 362 912 643,16 рубля неустойки за несвоевременную уплату основного долга, 2 174 028 214,9 рубля неустойки за несвоевременную уплату процентов.

До 11 октября 2018 года решение суда может быть обжаловано.

Напомним, концерн включает в себя компании в восьми регионах России. Свыше двух десятков компаний российского концерна работают в Курганской, Владимирской, Волгоградской и Липецкой областях, в Чувашии, Мордовии, Карелии и Алтайском крае. Проблемы у группы начались после того, как она не смогла рассчитаться по кредитам, взятым в 2011 году. Долг, превышающий 68,5 млрд рублей, в 2015 году выкупил Внешэкономбанк, а в 2017 году он обратился в серией исков, где фигурировала как часть долга, так и полная сумма. Иски были поданы к разным компаниям группы, а также была сделана попытка обанкротить ряд заводов и управляющую компанию концерна — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». ООО на сегодня находится под наблюдением, производство по банкротному делу было приостановлено в конце августа 2018 года в связи с необходимостью обжаловать решение собрания кредиторов, на котором было решено переходить к банкротству — конкурсному производству.

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На сегодня банкротом признан генеральный директор концерна Альберт Баков, в октябре будет рассмотрен аналогичный иск к председателю совета директоров концерна Михаилу Болотину.

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В августе 2018 года стало известно, что концерн переходит в ведение госкорпорации «Ростех», которая будет руководить оборонной частью группы, а для гражданского «пула» будет найден частный инвестор. Глава ВЭБ Игорь Шувалов заверил, что концерн ждёт финансовое оздоровление и реструктуризация долгов.

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14 сентября 2018 года на конференции Михаил Болотин заявил, что активы группы распределят после продажи долга госкорпорации. Известно, что в процессе перераспределения активов примет участие машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» (ООО «Холдинг Транспортные компоненты»). Его единственным акционером, по данным ЕГРЮЛ, является кипрская компания Tadorix Consultants Limited.