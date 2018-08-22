Французская компания поможет Узбекистану в переговорах с «Росатомом»

Ташкент, , 17:58 — REGNUM Французская компания CIFAL заинтересована в оказании содействия Узбекистану в переговорах с «Росатомом» по вопросу строительства в республике АЭС, передает 21 августа телеканал «Узбекистан 24».

CIFAL готова также принять участие в подготовке квалифицированных кадров для работы в атомной промышленности. Кроме того, французская компания готова оказать помощь при выборе оборудования для строительства и запуска АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что первая АЭС в республике будет сдана в эксплуатацию до конца 2028 года. Глава государства также отметил необходимость создания нормативно-правовой базы, касающейся атомной энергетики.

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