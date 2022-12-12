Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании 12 декабря утвердило планировку третьего этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — будущей платной автотрассы, которая свяжет между собой Кировский, Фрунзенский, Московский, Невский и Красногвардейский районы города, с выходом на территорию Ленинградской области.

Gov.spb.ru Схема будущей трассы ШМСД

Третий участок ШМСД протяженностью 3,9 километра в шестиполосном исполнении пройдет от Союзного проспекта на северо-востоке правобережной части Невского района до административной границы Санкт-Петербурга с Ленобластью на юго-востоке Красногвардейского района.

Сейчас ведется строительство первого этапа ШМСД — Витебской развязки, пустить рабочее движение на которой должны в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, для строительства Витебской развязки, являющейся первой очередью будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), здания и земли на Заставной улице Петербурга перейдут в собственность города.