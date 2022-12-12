Планировку третьей очереди платной трассы ШМСД утвердили в Петербурге
Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании 12 декабря утвердило планировку третьего этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — будущей платной автотрассы, которая свяжет между собой Кировский, Фрунзенский, Московский, Невский и Красногвардейский районы города, с выходом на территорию Ленинградской области.
Третий участок ШМСД протяженностью 3,9 километра в шестиполосном исполнении пройдет от Союзного проспекта на северо-востоке правобережной части Невского района до административной границы Санкт-Петербурга с Ленобластью на юго-востоке Красногвардейского района.
Строительство ШМСД планируется в шесть этапов: четыре — в границах КАД Петербурга, два — на территории Ленинградской области за пределами КАД. ШМСД станет платной скоростной дорогой, с новым с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Из города она проследует на восток, к Ленобласти и федеральной трассе «Кола», снизив нагрузку на улично-дорожную сеть города, а также на мосты Александра Невского и Володарский.
Сейчас ведется строительство первого этапа ШМСД — Витебской развязки, пустить рабочее движение на которой должны в 2024 году.
Как сообщало ИА REGNUM, для строительства Витебской развязки, являющейся первой очередью будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), здания и земли на Заставной улице Петербурга перейдут в собственность города.