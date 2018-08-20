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В Чимкенте планируют уменьшить бюджет города на $115 млн

Экономика

Проект решения вынесен на обсуждение до 3 сентября

В Чимкенте планируют уменьшить бюджет города на $115 млн
Rassim
Чикмент

Чимкент, Казахстан, 20 августа 2018, 19:31 — REGNUM  Депутаты городского маслихата (совета) Чимкента вынесли на обсуждение проект решения, в рамках которого бюджет города планируется сократить на 41,8 млрд тенге ($115,7 млн), сообщает 20 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя отдела экономики и финансов Чимкента Кенжебека Жанбосынова.

В проекте бюджета планируется в три раза увеличить целевые трансферы на строительство и реконструкцию объектов начального, основное среднего и общего среднего образования. Проект решения вынесен на обсуждение до 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа аким (глава) Туркестанской области Казахстана Жансеит Туймебаев заявил, что после обретения Чимкентом финансовой самостоятельности, бюджет области составит 552,5 млрд тенге ($1,53 млрд).

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Экономика Казахстана
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